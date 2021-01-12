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Кулеба заявив, що проти використання в Україні російської вакцини від COVID-19 навіть у разі її ефективності

"Пропагандистські можливості "Супутника" набагато перевищують його реальні можливості й ефективність".

Кулеба заявив, що проти використання в Україні російської вакцини від COVID-19 навіть у разі її ефективності
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що виступив би проти використання в Україні російської вакцини від COVID-19, навіть якби її ефективність було доведено.

Про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "1+1".

"Як член уряду я виступав би проти такого рішення. Тому що Росія не піклується про здоров'я українців, вона піклується про нав'язування своїх пропагандистських штампів та ідеології шляхом постачання вакцини... навіть якби вона була дієвою", - цитує главу МЗС "Інтерфакс-Україна".

За словами Дмитра Кулеби, сам факт такої дискусії вже є ознакою нав'язаної Україні гібридної дискусії про цю вакцину.

"Я хочу чітко сказати, що пропагандистські можливості "Супутника" набагато перевищують його реальні можливості й ефективність", - додав він.

За словами міністра, остаточних результатів досліджень "Супутника" немає, і це є медичним показником.

"Є фактор набагато важливіший із точки зору інтересів Росії, ніж медичний - це фактор пропагандистський. Тому що нам нав'язують цю історію, що "вас усі кинули, ви нічого не можете, а ми, як завжди, братський народ, стоїмо поруч і готові допомогти", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що російський Sputnik V не пройшов третю фазу клінічних випробувань – найважливішу для визнання вакцини ефективною та безпечною. 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує. "Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію - то нема про що говорити. Третя стадія - найбільша, при якій випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки", – підкреслював міністр.

Президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" і закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії.

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