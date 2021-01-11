Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)

Керівником постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи стала народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева.

Відповідне рішення українська делегація ухвалила 11 січня, повідомило LB.ua джерело у делегації.

"Офіційна версія - перезавантаження з метою більшої ефективності делегації", - сказав співрозмовник LB.ua.

Після голосування Марія Мезенцева вже головує на засіданні делегації.

Оновлення. Інформацію про призначення підтвердив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"). За його словами, кандидатуру Мезенцевої підтримали представники "Слуги народу", ОПЗЖ та "За Майбутнє".

"Щойно після більш ніж 3-годинних дебатів делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи на своєму онлайн засіданні замінила главу делегації України в ПАРЄ. Замість Єлизавети Ясько нею стала нардеп від Слуги народу Марія Мезенцева. За неї проголосувало 10 членів делегації від Слуги народу, обидва представники ОТЗЖ і представник «За Майбутнє»", - написав Гончаренко.

Зимова сесія ПАРЄ відбудеться з 25-28 січня. Асамблея, з-поміж іншого, повинна буде визначити свою позицію щодо зміни правил у зв'язку з резолюцією 2319 (2020), в якій затверджена процедура реагування на серйозне порушення країною-учасницею (йдеться, зокрема, про Росію, - ред.) її зобов'язань перед організацією.

Нагадаємо, Єлизавета Ясько очолила делегацію України в ПАРЄ 20 вересня. До призначення Ясько Мезенцева розглядалася як кандидатка на цю посаду.

У 2019 році Мезенцева була обрана народною депутаткою 9 скликання по 168 округу (м.Харків) від партії “Слуга народу” як безпартійна. Членкиня однойменної фракції. Заступниця голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

З 2018 року - членкиня міжнародної громадської організації “Європейська асамблея жінок-депутатів”.

У листопаді 2019-го Ясько претендувала на пост голови комітету ВР з питань зовнішньої політики. Тоді головною своєю місією вона назвала захист національних інтересів України, побудову довіри до нашої держави, розширення коаліції партнерів і друзів України в усьому світі, зокрема у сферах безпеки і захисту прав і свобод людини в Європі, економічної співпраці та захисту навколишнього середовища.