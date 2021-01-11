Чотири дні тому міський голова Шостки Сумської області Микола Нога зареєструвався у соцмережі TikTok. На апаратній нараді сьогодні він дав доручення чиновницям також зареєструватися у цій соцмережі, аби "бути там, де молодь", повідомляє shostka.info.
На сторінці, що зареєстрована під нікнеймом mykolanoha, опубліковано 13 відеороликів. Перший з них знятий у кабінеті міського голови. За акаунтом слідкує 40 користувачів, однак деякі дописи набрали близько 900 переглядів.
@mykolanoha
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"Там же страшно дивитись! Там немає солідного контента. А ми ж повинні бути там, де молодь", – поділився з колегами враженнями від переглянутих відео у TikTok мер Шостки.
Микола Нога дав офіційне доручення найближчим часом зареєструватися у TikTok начальниці управління освіти Наталії Сергейко та завідувачці сектору молоді Ользі Сокульській.
"Давайте проведемо спільну нараду, зберемо дорадчу раду при міському голові. Контент TikTok повинен наповнюватися не тільки жартівливою інформацією, а й солідною, пізнавальною для молоді", – сказав мер.
TikTok – це сервіс, який за функціоналом нагадує Instagram, Snapchat і Vine. Він призначений для створення і перегляду коротких відеороликів довжиною 15 секунд. В основному це кліпи, скетчі або реакції на тренди. Крім того, він дає змогу запускати прямі ефіри.