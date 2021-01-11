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Кулеба прокоментував порівняння Земаном штурму Капітолію з Майданом

"Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом".

Кулеба прокоментував порівняння Земаном штурму Капітолію з Майданом
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву президента Чехії Мілоша Земана, який порівняв штурм Капітолію у США з подіями Революції гідності в Україні 2014 року.

"Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але насправді нічого спільного", – написав Кулеба у Twitter.

Раніше президент Чехії Мілош Земан в інтерв’ю виданню Blesk зазначив, що не любить насильницькі революції і порівняв події в американському Капітолії з українським Майданом.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень загинули п’ятеро людей.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Після штурму Капітолію у США відкрили 25 справ про тероризм.

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