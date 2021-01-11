У США після штурму Капітолію відкрили 25 справ про тероризм

У США після штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа було порушено щонайменше 25 кримінальних справ про внутрішній тероризм.

Про це повідомив конгресмен Джейсон Кроу на своїй сторінці в Twitter за підсумками розмови з міністром армії США Райаном Маккарті.

За словами Кроу, Маккарті підтвердив, що на місці події було виявлено довгоствольну вогнепальну зброю, "коктейлі Молотова", саморобні вибухові пристрої та наручники.

"Це говорить про те, що вдалося запобігти більш серйозному лиху", - підкреслює конгресмен.

Кроу зазначив, що він надзвичайно стурбований повідомленнями про те, що в штурмі Капітолію брали участь чинні службовці та резервісти збройних сил США, і запропонував ретельно розслідувати ці інциденти.

Moments ago, I spoke with Secretary of the Army Ryan McCarthy about the military response to the January 6 Capitol attack and ongoing security measures.



Here are the notes from my call: pic.twitter.com/WB155iJoJn — Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) January 10, 2021

Тим часом спікерка Палати представників Ненсі Пелосі повідомила, що 11 січня нижня палата американського парламенту приступить до розгляду резолюції із закликом до віцепрезидента США Майка Пенса відсторонити Трампа з посади президента.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень загинули п’ятеро людей.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Повідомлялося, що суди розглядають справи щодо 53 осіб, які брали участь у нападі на Капітолій. Серед заарештованих - Адам Джонсон, який носив трибуну спікера парламенту під час заворушень. Джонсон - батько, який сидить удома і живе з дружиною та п’ятьма дітьми. Його попередня кримінальна історія включала зберігання марихуани. Наразі його звинуватили в умисному проникненні, крадіжці державного майна і хуліганстві на території Капітолію.

Також серед заарештованих - Джейкоб Ентоні Ченслі, відомий як Джейк Анджелі з Арізони. Його ідентифікували як чоловіка, який увійшов у будівлю Капітолію в рогах, головному уборі з ведмежої шкури, без сорочки і у коричневих штанах. Він мав спис, до якого був прив’язаний американський прапор.

Також у ФБР оголосили нагороду в $50 тис. за інформацію про людей, які пронесли вибухові пристрої на територію Конгресу.

Демократи в Палаті представників Конгресу закликають Пенса мобілізувати кабінет міністрів для запуску процесу відсторонення президента від посади, передбаченого 25-ю поправкою до Конституції США. Вона може бути задіяна у разі, коли глава держави стає нездатним здійснювати свої повноваження. Раніше Пелосі наголосила, що якщо вищезгадана резолюція не буде схвалена одноголосно, Палата представників проголосує за неї 12 січня, а потім почне розглядати питання імпічменту Трампа.

Інавгурація нового президента США Байдена має відбутися 20 січня.