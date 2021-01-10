Папа Римський засудив заворушення у Капітолії

Священнослужитель розкритикував "людей, що йдуть шляхом проти суспільства, проти демократії, проти загального блага".

Папа Римський Франциск засудив заворушення у Капітолії 6 січня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Я був вражений, тому що ці люди виросли в умовах демократії", - заявив священнослужитель італійському телеканалу Canale 5, коментуючи події у США.

Папа Римський розкритикував "людей, що йдуть шляхом проти суспільства, проти демократії, проти загального блага".

Священнослужитель також додав, що насильство може спалахнути будь-де, і тепер важливо зрозуміти, що саме пішло не так і зробити висновок з цієї історії.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули п’ятеро людей.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

У США суди розглядають справи щодо 53 осіб, які брали участь у нападі на Капітолій. У ФБР оголосили нагороду в 50 тис. доларів за інформацію про людей, які пронесли вибухові пристрої на територію Конгресу.