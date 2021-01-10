На виборах президента Киргизстану перемагає Садир Жапаров

У Киргизстані на виборах президента перемагає 52-річний Садир Жапаров.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на ЦВК Киргизстану.

Жапаров набрав 79% голосів за підсумками обробки понад 80% бюлетенів.

Також виборці у Киргизстані висловилися за президентську форму правління.З понад 70% бюлетенів цей варіант схвалив 81% тих, хто проголосував на референдумі.

Жапаров, звільнений своїми прихильниками з колонії (він був засуджений на 11,5 років у справі про захоплення заручника), несподівано став спочатку лідером протестів, а потім прем'єр-міністром і виконувачем обов'язків президента.

Нагадаємо, 5 жовтня 2020-го в Бішкеку почалися мітинги опозиційних партій, незгодних із підсумками парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. У ніч на 6 жовтня прихильники опозиції захопили офіс президента і будівлю парламенту. Звільненого під час протестів з ув'язнення Садира Жапарова затвердили на посаді прем'єр-міністра.

15 жовтня президент Киргизстну Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку на тлі протестів. Жеенбеков заявив, що не тримається за владу і не хоче залишитися в історії як президент, який стріляв у власних громадян.

Верховний суд Киргизстану 20 жовтня виправдав Садира Жапарова за звинуваченням у спробі насильницького захоплення влади у 2012 році. До звільнення протестувальниками з колонії він відбував покарання за звинуваченнями у захопленні заручника та в інших злочинах.

24 жовтня ЦВК країни визначила дату нових президентських виборів.