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Унаслідок авіаудару військових в Афганістані загинули 12 людей

Талібан наразі не коментував інцидент.

Унаслідок авіаудару військових в Афганістані загинули 12 людей
Фото: news.bigmir.net

Влада афганської провінції Німроз звинуватила військово-повітряні сили Афганістану в авіаударі, який забрав життя щонайменше 12 мирних жителів.

Про це повідомила Радіо Свобода.

За словами глава ради провінції, мирні жителі загинули в результаті авіаудару в районі Хашруд.

Представник Афганської національної армії заявив, що отримав повідомлення про жертви серед цивільного населення, які розслідуються. Факт нанесення авіаудару по базі талібів у зазначеному районі він підтвердив.

Талібан наразі не коментував інцидент.

Місія ООН зі сприяння Афганістану вже звинувачувала афганські військово-повітряні сили в значній кількості жертв серед цивільного населення.

Ними задокументовано 63 випадки авіаударів Афганістану, в результаті яких з січня по вересень минулого року загинули 156 осіб і ще 193 отримали поранення. У місії вказали на зростання числа жертв серед цивільного населення в порівнянні з попереднім, 2019-м роком.

Нагадаємо, торік у грудні на сході Афганістанубув підірваний мотоцикл з вибухівкою. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 15 дітей, ще 20 людей отримали поранення.

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