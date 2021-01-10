Унаслідок авіаудару військових в Афганістані загинули 12 людей

Влада афганської провінції Німроз звинуватила військово-повітряні сили Афганістану в авіаударі, який забрав життя щонайменше 12 мирних жителів.

Про це повідомила Радіо Свобода.

За словами глава ради провінції, мирні жителі загинули в результаті авіаудару в районі Хашруд.

Представник Афганської національної армії заявив, що отримав повідомлення про жертви серед цивільного населення, які розслідуються. Факт нанесення авіаудару по базі талібів у зазначеному районі він підтвердив.

Талібан наразі не коментував інцидент.

Місія ООН зі сприяння Афганістану вже звинувачувала афганські військово-повітряні сили в значній кількості жертв серед цивільного населення.

Ними задокументовано 63 випадки авіаударів Афганістану, в результаті яких з січня по вересень минулого року загинули 156 осіб і ще 193 отримали поранення. У місії вказали на зростання числа жертв серед цивільного населення в порівнянні з попереднім, 2019-м роком.

Нагадаємо, торік у грудні на сході Афганістанубув підірваний мотоцикл з вибухівкою. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 15 дітей, ще 20 людей отримали поранення.