У Великобританії зафіксували антирекорд з кількості смертей від ковіду, Королева вакцинувалася

За добу від ковіду у Британії померло 1325 людей.

У п’ятницю, 8 січня у Великій Британії було зафіксовано 1325 нових смертей від коронавірусу – це найвищий щоденний показник з початку пандемії.

За минулу добу було виявлено також 68 053 нових випадки хвороби.

Досі найбільша добова смертність від ковіду у Великобританії була зафіксована 21 квітня 2020 року – 1224, повідомили у reuters.com.

Окрім того, Skynews повідомив, що щеплення від коронавірусу отримали Королева Британії Єлизавета ІІ та її чоловік герцог Единбурзький. Вакцину вводив королівський домашній лікар у Віндзорському замку.

Зазвичай про стан здоров'я членів королівської сім'ї не повідомляють, однак Королева вирішила уникнути спекуляцій.

Нагадаємо, у Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через ковід.

Раніше британська влада видала дозвіл на використання в країні вакцини від COVID-19, розробленої компанією Moderna.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що новий, так званий британський штам коронавірусу, може витіснити інші різновиди та стати основним у Європі.

За оцінками дослідників, "британський" штам заразніший на 70% від попередніх мутацій. Вважається, що він не підвищує летальність чи важкість перебігу хвороби. Усього ж відомо більше 12 000 різних мутацій коронавірусу.

Цей штам у грудні було виявлено у Великобританії. Згодом там повідомили про ще один тип коронавірусу, котрий, за заявою МОЗ Великобританії, походить з ПАР.

"Британський" штам почав стрімко поширюватися світом - його зафіксували на Кіпрі, в Тайланді, у Словаччині, Грузії, США.

За оцінкою, ВООЗ це штам поширився вже 22 країнами Європи.

У МОЗ Великобританії вважають, що новий штам коронавірусу, що походить з Південної Африки, є більш небезпечним ніж так званий британський. Науковці заявляли, що штам з Африки має декілька мутацій у важливому "спайковому" білку, який вірус використовує для ураження клітин людини. Також він може спричинювати більшу концентрацію вірусних частин в організмі, що, ймовірно, сприятиме більш високому рівню передачі. Крім того, виробники вакцини непокояться, що препарат може не захистити від африканського штаму, тож потрібно буде модифікувати вакцину.

Регіональний професор медицини Оксфордського університету Джон Белл зазначив, що вакцини від коронавірусу, ймовірно, ефективні від британського штаму, а щодо африканського є сумніви. Однак, за його словами, адаптація вакцини під новий штам триватиме приблизно місяць-два, для цього не знадобиться рік.