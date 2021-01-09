Статки Ілона Маска сягнули позначки у понад 200 мільярдів доларів

Статки найбагатшої людини у світі - засновника компанії Tesla Ілона Маска перевищили 200 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, станом на 9 січня статки Маска дорівнюють 209 мільярдів доларів.

На другій позиції - засновник Amazon Джефф Безос із 186 мільярдами доларів. На третьому - Білл Гейтс з 134-ма мільярдами доларів.

Нагадаємо, 7 січня стало відомо, що Ілон Маск став найбагатшою людиною світу за версією Bloomberg, обігнавши у рейтингу засновника Amazon Джеффа Безоса.

У листопаді Маск обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу багатіїв та став другою найбагатшою людиною у світі.