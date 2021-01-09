​У США суди розглядають справи щодо 53 осіб, які брали участь у нападі на Капітолій

У ФБР оголосили нагороду в 50 тис. доларів за інформацію про людей, які пронесли вибухові пристрої на територію Конгресу.

Федеральний суд округу Колумбія розглядає звинувачення щодо 13 осіб, які брали участь в нападі на Конгрес США 6 січня 2021 року.

Про це пише “Голос України” з посиланням на Міністерство юстиції США.

Справи ще 40 осіб зараз розглядає Вищий суд округу Колумбія.

Серед звинувачень – незаконне проникнення в Капітолій, в тому числі зі зброєю, порушення комендантської години, і низка інших статей.

“Атака на будівлю Капітолію США була атакою на один з ключових інститутів нашої країни. Наше відомство у співпраці з іншими правоохоронними органами оперативно використає всі ресурси для виявлення, арешту і початку судового переслідування осіб, які брали участь в злочинних діях в будівлі Капітолію США”, – заявив в. о. прокурора США Майкл Шервін.

У ФБР оголосили нагороду в 50 тис. доларів за інформацію про людей, які пронесли вибухові пристрої на територію Конгресу.

У поліції Вашингтона оголосили, що отримали близько 17 тисяч повідомлень від громадян про учасників нападу.

Як пише edition.cnn.com, серед тих, кому оголосили звинувачення – депутат-республіканець із Західної Вірджинії Деррек Еванс.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули п’ятеро людей.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

20 січня має відбутися інавгурація нового президента США.

В.о . Федерального прокурора США Майкл Шервін і Генеральний прокурор округу Колумбія Карл Расін допускають початок слідства проти Трампа, його старшого сина та ексмера Нью-Йорка, адвоката Трампа Рудольфа Джуліані за підбурювання радикальних організацій, учасники яких штурмували будівлю Капітолію 6 січня.