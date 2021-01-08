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У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа

План демократів дозволить Палаті представників проголосувати за імпічмент Трампа протягом двох днів.

У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во время пресс-конференции, 31 января 2019.
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та представники Демократичної партії розглядають питання про прискорену процедуру імпічменту щодо діючого президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у Демократичній партії.

Приводом для цього є масові заворушення у Вашингтоні, в результаті яких загинуло 5 людей. 

Пелосі обговорила цю ініціативу зі своєю командою і майже всі учасники підтримали її. Хоча деякі незгодні були стурбовані тим, що цей крок може бути сприйнятий як надмірний і відверне прихильників Трампа в їх округах, більшість провідних демократів, включаючи Пелосі, вважають, що Трамп повинен понести відповідальність за свої дії.

Згідно з планом, який був підтриманий Пелосі, голосування з питання імпічменту можна провести за спеціальною "швидкою" схемою - без розслідування і обговорення. Це дозволило б палаті проголосувати за імпічмент Трампа протягом двох днів.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. 

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Унаслідок заворушень загинуло 5 осіб, зокрема поліцейський Капітолію.

Після заворушень у Вашингтоні два міністри уряду Трампа заявили про відставку.

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