У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та представники Демократичної партії розглядають питання про прискорену процедуру імпічменту щодо діючого президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у Демократичній партії.

Приводом для цього є масові заворушення у Вашингтоні, в результаті яких загинуло 5 людей.

Пелосі обговорила цю ініціативу зі своєю командою і майже всі учасники підтримали її. Хоча деякі незгодні були стурбовані тим, що цей крок може бути сприйнятий як надмірний і відверне прихильників Трампа в їх округах, більшість провідних демократів, включаючи Пелосі, вважають, що Трамп повинен понести відповідальність за свої дії.

Згідно з планом, який був підтриманий Пелосі, голосування з питання імпічменту можна провести за спеціальною "швидкою" схемою - без розслідування і обговорення. Це дозволило б палаті проголосувати за імпічмент Трампа протягом двох днів.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Унаслідок заворушень загинуло 5 осіб, зокрема поліцейський Капітолію.

Після заворушень у Вашингтоні два міністри уряду Трампа заявили про відставку.