Акції Tesla подешевшали на 6,49% після включення в індекс S&P 500

Американська компанія Tesla 21 грудня була включена в індекс S&P 500. У цей день її акції подешевшали на 6,49% - до $649,86 за акцію.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Таким чином ринкова капіталізація компанії знизилася до $616 млрд.

Падіння вартості акцій Tesla співпало із загальним зниженням фондового ринку на тлі посилення карантинних обмежень та виявлення в Великобританії нового штаму коронавірусу.

Як пише Wall Street Journal, для інвесторів Tesla зниження на 6,49% було невеликим, оскільки в цьому році акції подорожчали на 687% і встановили рекорд в п'ятницю. Значна частина цього зростання відбулася після того, як минулого місяця стало відомо, що компанію включать в S&P 500.

За даними Forbes, в понеділок статки Ілона Маска, співзасновника і голови Teska скоротилися на $8,8 млрд - до $144,7 млрд.

Нагадаємо, індекс S&P 500 - фондовий індекс, в кошик якого включено 505 публічних компаній з найбільшою капіталізацією, які торгуються на фондових біржах США.

У вересні Ілон Маск втратив $16,3 млрд через падіння акцій Tesla. Падіння відбулося через невключення компанії в розрахунок індексу S&P 500.