Запуск прототипу з серійним номером 8 (SN8) відбуватиметься зі стартового майданчика компанії в окрузі Камерон, штат Техас.

В середу, 9 грудня, команда SpaceX спробує здійснити суборбітальний льотний тест прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

Запуск прототипу з серійним номером 8 (SN8) відбуватиметься зі стартового майданчика компанії в окрузі Камерон, штат Техас.

Зазначається, що цей суборбітальний політ призначений для виконання ряду завдань, зокрема перевірки роботи трьох двигунів Raptor, а також загальних аеродинамічних характеристик корабля. SN8 також намагатиметься виконати маневр посадки, що стане першим для корабля такого розміру.

“За допомогою такого тесту успіх вимірюється не виконанням конкретних завдань, а тим, скільки знань ми отримуємо, що дозволить збільшити ймовірність успіху в майбутньому”, - йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Польові випробування SN8 - це наступний крок у розробці повністю багаторазової транспортної системи, здатної перевозити як екіпаж, так і вантаж як на орбіту Землі, так і на Місяць або Марс.

Нагадаємо, у травні корабель Маска для польотів на Місяць і Марс вибухнув під час випробувань двигуна. Вибух стався за день до того, як SpaceX запланувала запуск космонавтів на Міжнародну космічну станцію.

Це був не перший інцидент з прототипом. У кінці лютого спроба виконати наддув Starship рідким азотом також привела до вибуху і знищення ракети.

Торік у листопаді інший прототип корабля Starship Mk1 вибухнув під час випробувань на герметичність в Бока-Чіка. Тоді співробітники SpaceX тестували паливні баки ракети, їх намагалися до межі заповнити кріогенною рідиною (рідким киснем або азотом). Однак під час випробування верхня перегородка ракети розірвалася і вилетіла за межі стартового майданчика, після чого з апарату повалили густі клуби диму.

У квітні цього року SpaceX стала однією з трьох американських компаній, які отримали $1 млрд від NASA на створення ракет, здатних доставляти вантажі на Місяць. У травні SpaceX була надана ліцензія на здійснення польотів для Starship.

СЬогодні SpaceX скасувала запуск Starship за 1,3 секунди до старту через автоматичне відключення одного з двигунів Raptor.