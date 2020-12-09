В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
У Трускавці вбили місцевого кримінального авторитета
У Трускавці вбили місцевого кримінального авторитета
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Дочка Тимошенко народила третю дитину
Дочка Тимошенко народила третю дитину
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Збиття літака МАУ: Іран відкликав пропозицію про компенсації сім'ям загиблих
Збиття літака МАУ: Іран відкликав пропозицію про компенсації сім'ям загиблих
ГоловнаТехнології

SpaceX почала трансляцію тестового запуску корабля Starship для польотів на Марс

Запуск прототипу з серійним номером 8 (SN8) відбуватиметься зі стартового майданчика компанії в окрузі Камерон, штат Техас. 

SpaceX почала трансляцію тестового запуску корабля Starship для польотів на Марс

В середу, 9 грудня, команда SpaceX спробує здійснити суборбітальний льотний тест прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

Запуск прототипу з серійним номером 8 (SN8) відбуватиметься зі стартового майданчика компанії в окрузі Камерон, штат Техас. 

Зазначається, що цей суборбітальний політ призначений для виконання ряду завдань, зокрема перевірки роботи трьох двигунів Raptor, а також загальних аеродинамічних характеристик корабля. SN8 також намагатиметься виконати маневр посадки, що стане першим для корабля такого розміру.

“За допомогою такого тесту успіх вимірюється не виконанням конкретних завдань, а тим, скільки знань ми отримуємо, що дозволить збільшити ймовірність успіху в майбутньому”, - йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Польові випробування SN8 - це наступний крок у розробці повністю багаторазової транспортної системи, здатної перевозити як екіпаж, так і вантаж як на орбіту Землі, так і на Місяць або Марс.

Нагадаємо, у травні корабель Маска для польотів на Місяць і Марс вибухнув під час випробувань двигуна. Вибух стався за день до того, як SpaceX запланувала запуск космонавтів на Міжнародну космічну станцію.

Це був не перший інцидент з прототипом. У кінці лютого спроба виконати наддув Starship рідким азотом також привела до вибуху і знищення ракети.

Торік у листопаді інший прототип корабля Starship Mk1 вибухнув під час випробувань на герметичність в Бока-Чіка. Тоді співробітники SpaceX тестували паливні баки ракети, їх намагалися до межі заповнити кріогенною рідиною (рідким киснем або азотом). Однак під час випробування верхня перегородка ракети розірвалася і вилетіла за межі стартового майданчика, після чого з апарату повалили густі клуби диму.

У квітні цього року SpaceX стала однією з трьох американських компаній, які отримали $1 млрд від NASA на створення ракет, здатних доставляти вантажі на Місяць. У травні SpaceX була надана ліцензія на здійснення польотів для Starship.

СЬогодні SpaceX скасувала запуск Starship за 1,3 секунди до старту через автоматичне відключення одного з двигунів Raptor.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також