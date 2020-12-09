Twitter назвав найпопулярніші твіт і хештег 2020 року

Найчастіше у соцмережі згадувався COVID-19. Хештег було використано майже 400 мільйонів разів.

У 2020 році найпопулярнішими хештегами у Twitter стали COVID-19, BlackLivesMatter та StayHome.

Про це йдеться у блозі компанії.

"Не буде несподіванкою, що головним хештегом, яким користувались більшість людей цього року, був не хто інший, як #COVID19. Хештег, та інші його варіанти, не лише було використано майже 400 мільйонів разів, але ми також бачили, як він змінив те, як ми твітили про значну кількість інших тем", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що попри те, що значна частина світу наразі залишається вдома, хештег #StayHome (залишайся вдома) опинився тільки на третьому місці.

Натомість другим у рейтингу став хештег #BlackLivesMatter, який виник на тлі протестів спочатку у США, а потім і в усьому світі, через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейським.

Оголошення про несподівану смерть американського актора, зірки "Чорної пантери" Чедвіка Боузмана, опубліковане його родиною у Twitter, стало найпопулярнішим твітом року.

Найбільш обговорюваними людьми року стали чинний президент США Дональд Трамп, обраний президент США Джо Байден, афроамериканець Джордж Флойд, який загинув від рук поліції, баскетболіст Кобі Брайант, який загинув в авіакатастрофі, 44-й президент США Барак Обама, відомий корейський хіп-хоп гурт BTS, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, репер Каньє Вест, мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск, а також обраний віцепрезидент США Камала Гарріс.

Загалом за 2020 рік опубліковано понад 700 мільйонів твітів про вибори по всьому світу.

Як повідомляли, найпопулярнішим пошуковим запитом Google в Україні в 2020-му виявився "Коронавірус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавірус рекомендації”, "Симптоми коронавірусу" і "Карантин в Україні".