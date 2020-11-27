У Кабміні обіцяють 1 млн гривень хакерам, які зламають додаток "Дія"

Прийом заявок для учасників буде відкрито у грудні.

Міністерство цифрової трансформації України планує оголосити конкурс з призовим фондом у 1 млн гривень для пошуку недоліків у системі безпеки додатку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що прийом заявок для учасників буде відкрито у грудні. Під час багбаунті хакери намагатимуться зламати "тестовий застосунок". Буде створено окреме середовище для пошуку багів, яке не буде містити персональні дані.

"Умови прості: за кожен знайдений недолік системи (баг) – хакер отримує винагороду. Призовий фонд – 1 млн грн ($35 тисяч). Нагороди будуть розподілені за категоріями складності знайдених багів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних і приватність комунікацій.