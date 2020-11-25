9,6 млн євро — перший фінансовий внесок, який отримає Україна в рамках проєкту EU4DigitalUA.

ЄС надасть Україні 20 млн євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації, якою займається Мінцифра.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"9,6 млн євро — перший фінансовий внесок, який отримає Україна в рамках проєкту EU4DigitalUA. Естонська Академія електронного управління та Іспанська фундація FIIAPP Spain допоможуть у реалізації проєктів з електронних послуг, кібербезпеці та захисту даних, розвитку реєстрів", - написав Федоров.

За його словами, Фінансування також стосуватиметься:

розробки інфраструктури для електронного врядування

модернізації державних е-послуг та розробки послуг на порталі Дія та в застосунку Дія

візуалізації інформації щодо доступу до широкосмугового інтернету в Україні

продовження підключення основних реєстрів до системи обміну даними «Трембіта»

розробки загальнодержавного персонального ідентифікатора — державного цифрового посвідчення особи і реєстру адрес реєстрації місця проживання громадян

смарт-Дія та розвитку довірчих послуг

"Ми заощадили на закупівлях 2,8 млрд грн, ліквідували схему із "податковими скрутками", а це 2 млрд грн додаткових щомісячних надходжень. Економія завдяки електронним послугам — близько 495 млн грн на рік, антикорупційний ефект — 841 млн грн", - додав міністр.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Компанія Microsoft і Міністерство цифрової трансформації України підписали меморандум, відповідно до якого компанія вкладе в розвиток хмарних сервісів на українському ринку близько $ 500 млн.