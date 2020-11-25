Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Байден и его команда. С кем Украине придётся иметь дело
Байден и его команда. С кем Украине придётся иметь дело
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
ГоловнаЕкономікаДержава

ЄС надасть Україні 20 млн євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації

9,6 млн євро — перший фінансовий внесок, який отримає Україна в рамках проєкту EU4DigitalUA. 

ЄС надасть Україні 20 млн євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації
Фото: Прес-служби Мінцифри

ЄС надасть Україні 20 млн євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації, якою займається Мінцифра.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"9,6 млн євро — перший фінансовий внесок, який отримає Україна в рамках проєкту EU4DigitalUA. Естонська Академія електронного управління та Іспанська фундація FIIAPP Spain допоможуть у реалізації проєктів з електронних послуг, кібербезпеці та захисту даних, розвитку реєстрів", - написав Федоров.

За його словами, Фінансування також стосуватиметься:

  • розробки інфраструктури для електронного врядування
  • модернізації державних е-послуг та розробки послуг на порталі Дія та в застосунку Дія
  • візуалізації інформації щодо доступу до широкосмугового інтернету в Україні
  • продовження підключення основних реєстрів до системи обміну даними «Трембіта»
  • розробки загальнодержавного персонального ідентифікатора — державного цифрового посвідчення особи і реєстру адрес реєстрації місця проживання громадян
  • смарт-Дія та розвитку довірчих послуг

"Ми заощадили на закупівлях 2,8 млрд грн, ліквідували схему із "податковими скрутками", а це 2 млрд грн додаткових щомісячних надходжень. Економія завдяки електронним послугам — близько 495 млн грн на рік, антикорупційний ефект — 841 млн грн", - додав міністр.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Компанія Microsoft і Міністерство цифрової трансформації України підписали меморандум, відповідно до якого компанія вкладе в розвиток хмарних сервісів на українському ринку близько $ 500 млн

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також