Уряд повернув виділення допомоги ФОПам з дітьми

Уряд схвалив повернення виплат компенсацій для фізичних осіб-підприємців 1-2 категорії з дітьми до 10 років.

За постанову проголосували на засіданні 25 листопада. Фінансування програми відбуватиметься за рахунок коштів з Фонду боротьби з коронавірусом.

Компенсація діятиме по 31 грудня. Автоматично виплати продовжать тим, хто вже отримував виплати у травні-серпні. нові підприємці можуть подати заяви до 15 грудня.

За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, з травня по серпень такою допомогою скористалися понад 80 000 ліюдей. Вони отримали виплату на рівні прожиткового мінімуму.

На початку засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що підприємці отримають виплату близько 2000 гривень на кожну дитину.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, яким чином держава буде підтримувати бізнес, який не може працювати через введення карантину. Передбачається одноразова допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину.

Також виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу суб'єктам господарювання задля збереження робочих місць. Приміром, власникам кав'ярні, які скоротили час роботи, нікого не звільнили, але декого відправили у вимушену відпустку, буде виплачена сума "простою" до 8000 гривень на одного працівника.

Також компенсуватимуть виплати на сплату ЄСВ. Якщо через посилення карантину забороняється певна діяльність, бізнесмен отримає компенсацію за сплату ЄСВ за своїх найманих працівників. До прикладу, кав'ярня, де працює п'ять людей, отримає компенсацію у 8-10 тис. грн.

Крім того, погасять податкові борги майже 4 млн громадян громадян, якщо його сума до 3060 гривень. Усю суму анулюють. Також при посиленні обмежувальних заходів впровадять податкові канікули. 200 000 ФОПів першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів.