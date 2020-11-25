Мінкульт оприлюднив список телесеріалів, які претендують на державні кошти

Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило перелік проєктів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору проєктів телевізійних серіалів патріотичного спрямування.

До переліку включені проєкти, які за результатами оцінювання отримали середню оцінку не менше 17 балів, інформує пресслужба відомства.

До другого туру пітчингу патріотичних серіалів увійшли:

ТОВ "РРП Груп", Безодня".

ТОВс "Стар медіа продюсерський хаб", "Битва шкіл".

ТОВ "Три-я-да продакшн", "Боснійський конвой".

ТОВ "РРП груп", "В. Лобановський. Теорія поля".

ТОВ "РРП Груп", "Виклик".

ТОВ "Три-я-да продакшн", "Виходьте без дзвінка-4".

ТОВ "КС продакшн", "Володарі стародавнього Києва".

ТОВ "Крісті фільм", "Дональд і Рональд блукають Україною".

ТОВ "Фільм ю ей продакшн", "Зілля".

ТОВ "Крісті фільм", "Зона 51".

ТОВ "Про продакшн Україна", "Івасюк. RUTA-марафон".

ПрАТ "Одеська кіностудія", "Королі світу".

ПрАТ "Одеська кіностудія", "Лікар Філатов".

ТОВ "Сінемадей", "Мазепа".

ТОВ "Прокіно", "Мама".

ТОВ "Інсайт Медіа", "Мистецтво волі. Ніл Хасевич".

ТОВ "Прокіно", "Наймичка".

ТОВ "Студія "Кінороб"", "Наставник".

ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Одіссея доктора Хавкіна".

ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Олена Теліга. Неймовірна".

ТОВ "Т.Т.М.", "Пінзель.Сім печаток".

ТОВ "Студія "Кінороб"", "Подолання".

ТОВ "Старлайт фільмс", "Принцеса квітів".

ТОВ "Солар медіа інтертеймент", "Ревізор".

ТОВ "КС продакшн", "Рідний чужий дім".

ТОВ "КС продакшн", "СБУ".

ТОВ "Прототип продакшн", "Скажені сусіди".

ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Спиртовоз".

ТОВ "Старлайт філмс", "Сталева лілія".

ТОВ "Т.Т.М.", "Стефа".

ТОВ "Прокіно", "Сусіди".

ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Тут і тепер".

ТОВ "ІнсайтМедіа", "Шлях до світанку".

У Мінкульті звертають увагу, що державна підтримка надається:

проєктам, за результатами яких до 18 грудня цього року буде створений вже готовий серіал;

проєктам, за результатами яких до 18 грудня будуть завершені окремі етапи - розвитку, розробки режисерського сценарію, підготовчого або знімального періоду.

Розмір підтримки складатиме не більше ніж 50% загальної кошторисної вартості проєкту.

Публічні презентації проєктів мають відбутися 25-26 листопада, повідомляють у "Детектор медіа".

Нагадаємо, в кінці липня Мінкультури оголосило про пошук експертів на конкурс кіно- та телепроєктів патріотичного спрямування.

У 2018 році міністерство вже проводило конкурс патріотичних кінопроєктів, на який виділили 500 млн грн і в результаті якого фінансування отримали 69 проєктів – фільмів і серіалів.

29 жовтня уряд дозволив використовувати гроші з ковідного фонду на серіальний конкурс Мінкульту. Згідно з постановою, 100 млн гривень мають бути використані до кінця року.

Цього року українське кіно фінансується також і Держкіно – на нього виділено 455 млн грн (плюс 50 млн додаткових із стабілізаційного фонду, про що повідомив міністр культури та інформаційної політики). На серіали цього року виділять 60 млн грн, близько 220 млн – на погашення заборгованостей по старих проєктах, 43 млн – на кінофестивалі і так далі. Детальніше читайте у статті LB.ua "Ми ділили апельсин. Як кіношники змагаються за державні гроші у 2020 році".