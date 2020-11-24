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у грудні відбудеться онлайн-форум, присвячений мистецтву людей з інвалідністю

Протягом трьох днів відбудуться онлайн-покази перформансів і дискусії.

3-5 грудня 2020 року відбудеться міжнародний онлайн форум-фестиваль Arts Access, присвячений мистецтву людей з інвалідністю.

Про це повідомляють організатори.

Протягом трьох днів на платформі Arts Access і в соцмережах глядачі зможуть подивитися перформативні роботи українських і європейських митців та долучитися до обговорень й інтерв'ю, що присвячені питанням доступності мистецтва. Форум-фестиваль відбувається завдяки співпраці Британської Ради, Гете Інституту, бюро "Креативна Європа" в Україні, Українського культурного фонду та НГО "Інша Освіта". Arts Access підтримує Європейський Союз за програмою “Дім Європи”.

На форумі Arts Access відбудуться три міжнародні панельні дискусії за участю спікерів з різних організацій і країн, що мають різний досвід сприяння інклюзії в мистецтві. Теми дискусій: досвід і виклики продюсування інклюзивного мистецтва, розвиток аудиторії та мистецька цінність інклюзивних проєктів, доступність мистецтва для глядачів і митців. Серед модераторів і спікерів форуму – культурологиня та кураторка Катерина Ботанова (Україна-Швейцарія), керівник мистецьких та інклюзивних проєктів Британської Ради в ЄС Бен Еванс (Великобританія), хореограф і продюсер танцювальної компанії tanzbar_bremen Гюнтер Гролліч (Німеччина), директорка організації Acesso Cultura Марія Влачу (Португалія), керівниця організації "Непротоптана стежина" Анастасія Войтюк (Україна), митці з інвалідністю, активісти, менеджери культурних проєктів та інституцій.

“Ідея форуму-фестивалю виникла з очевидної думки про те, що мистецтво не має обмежень, належить усім і має бути доступним кожному. І це стосується як митців, так і аудиторії. Окрім дискусій про те, як мистецтво людей з інвалідністю може стати частиною нашої мейнстримової культури, великою частиною події є шоукейс, на якому ми хочемо відкрити для глядачів голоси тих, чиє мистецтво так рідко проривається до нас, і розкажемо про творчу практику митців з інвалідністю”, – коментує Анна Бубнова, керівниця мистецьких програм Британської Ради в Україні.

Фестивальна програма Arts Access дасть глядачам можливість побачити мистецькі інклюзивні твори з різних країн. Всесвітньо відома британська танцювальна компанія Candoco представить виставу-фільм Unspoken Spoken (“Невимовлене сказане”) – п’ять історій людей, які поставили під сумнів негласні правила та обмеження, розказані мовою жестів, голосом і рухом. Театральний лейбл Rimini Protokoll з Німеччини покаже виставу з провокативною назвою Chinchilla Arsehole, eyey (“Дупа шиншили, є-є”), в якій беруть участь актори з синдромом Туретта. Ще один німецький колектив tanzbar_bremen покаже танцювальний перформанс Touch Me (“Доторкнись до мене”), в якому досліджує як повсякденні дотики та жести допомагають нам відкривати самих себе. 

Україна на фестивалі буде представлена двома проєктами - інклюзивною театральною виставою “Погляд”, що створена на основі реальних історій дітей з інвалідністю та без і розповідає про надмірну опіку чи булінг, та короткометражними документальними фільмами “Писанка-Мотанка” та “Диво для мами”, створеними підлітками із порушеннями слуху в кіношколі “Кіноти”. Обидва проєкти були реалізовані за підтримки Українського культурного фонду.

Фото: British Council Ukraine

”Ми підтримуємо інклюзивні проєкти та організовуємо цей захід, оскільки віримо, що розвиток інклюзивного мистецтва в Україні є важливою темою, що потребує міжнародної підтримки та уваги. Адже саме мистецтво не має меж та може слугувати тією універсальною мовою, яка об’єднує різні країни та континенти, навчає толерантності та взаєморозумінню у суспільстві”, - поділилась своїми думками виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів.

У межах форуму Arts Access також відбувається серія заходів для мережування та встановлення партнерських зв'язків між понад 30 організаціями з України, Великої Британії, країн ЄС і Східного партнерства, що розвивають інклюзивне мистецтво. Цей напрямок форуму фасилітує громадська організація “Інша Освіта”.

Долучитися до форуму можна 3-5 грудня 2020 року на сайті та на сторінках організаторів у соціальних мережах. Подія безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

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