Міністр культури Ткаченко пропонує локдаун на два тижні на зимові свята

Міністр пропонує зустріти Новий рік і Різдво в режимі онлайн.

Міністр культури Олександр Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята.

Він вважає, що краще відмовитися на свята від масових заходів і провести їх в режимі онлайн. Таку думку він висловив у своєму Telegram-каналі.

"Безумовно, Уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А по-друге, відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад в зумі. Принаймні буде що згадати", - вважає Ткаченко.

"Останні дні щодобова кількість інфікованих коронавірусом знизилася. Але питання, що нас очікує завтра – залишається відкритим. Ситуація має бути прогнозованою. Українці мають заздалегідь знати, що їм очікувати. Розтягнута у часі «червона зона» не може бути безконечною, через негативний вплив на економіку", - додав міністр.

Нагадаємо, що раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що запровадити локдаун можуть у разі введення протоколу сортування хворих на COVID-19.

У МОЗ заявили, що вимагатимуть від уряду запровадження в Україні більш жорсткого карантину, якщо щоденно виявлятимуть 30 тисяч хворих на коронавірус.

Завтра набуде чинності постанова парламенту, відповідно до якої уряд має інформувати про посилення карантину щонайменше за сім днів. Нині до кінця листопада діє карантин вихідного дня.