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Український фільм переміг на фестивалі документального кіно в Італії

"Цей дощ ніколи не закінчиться" Аліни Горлової – найкращий повнометражний фільм основного конкурсу.

Український фільм переміг на фестивалі документального кіно в Італії
Кадр з фільму "Цей дощ ніколи не закінчиться"
Фото: IDFA

Стрічка української режисерки-документалістки Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не закінчиться" відзначено нагородою "Найкращий повнометражний документальний фільм" на кінофестивалі Festival dei Popoli у Флоренції.

Про це повідомляється на сторінці кінофестивалю у фейсбуці.

Кінофестиваль цьогоріч відбувся онлайн через пандемію Covid-19.

"Цей дощ ніколи не закінчиться" створено в ко-продукції України, Латвії, Німеччини та Катару. Фільм розповідає про біженців із Сирії, які живуть в Україні. Утікши від однієї війни, вони потрапили у країну, де починається інша. Син головного героя стає волонтером Червоного Хреста на території бойових дій.

Аліна Горлова – режисерка, авторка фільмів "Явних проявів немає" і "Холодний яр".

Нагадаємо, стрічка бере також участь у конкурсі Competition for First Appearance, де беруть участь дебютні стрічки режисерів, кінофестивалю IDFA в Нідерландах.

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