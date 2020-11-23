У Києві відбудеться виставка про Великий герб України

На виставці можна буде ознайомитися з близько 20-ма ескізами державних символів України.

З 25 листопада 2020 по 24 січня 2021 року у Національному художньому музеї України триватиме виставковий проєкт "Знак Соборності. Великий герб України: від Нарбута до Якутовича".

Як повідомляють організатори (Фонд Богдана Губського "Україна ХХІ століття" у партнерстві з Національним художнім музеєм та музеєм Шереметьєвих), виставка присвячена традиції Великого герба України.

"Великий герб України слугує втіленням провідної національної ідеї – соборності українських земель та їхнього демократичного республіканського устрою. Проте герб – це не тільки збірка геральдичних норм і правил, а передусім мистецький твір. До історії творення Великого державного герба України долучилися такі визначні українські митці, як Георгій Нарбут, Василь Кричевський, Сергій Якутович та інші", – йдеться в описі проєкту.

Експозиція виставки "Знак Соборності" дасть глядачам уявлення про те, як розвивався і трансформувався художній образ головного державного символу за сто років.

Особливе місце в експозиції виставки займають експонати, які Фонд "Україна XXI століття" привіз із Українського Музею та Бібліотеки у Стемфорді (США). Так, на виставці можна буде ознайомитися з близько 20-ма ескізами державних символів України: державних гербів, прапорів та печаток, що були створені видатним українським геральдистом Миколою Битинським у 1939 році на замовлення уряду УНР в екзилі. Також можна буде побачити печатки Гетьманів Хмельницкього та Скоропадського, печатку Віцська Запорізького 16 сторіччя, прапор Національної Гвардії 19 сторіччя з образов Лева тощо. Ці раритети будуть вперше експонуватися на території України.

У зв'язку з пандемією COVID-19 ця виставка є першою, яка буде представлена глядачам в онлайн-форматі (серія відео на музейному YouTube-каналі, стріми, спеціальні дописи в соцмережах). Потрапити до експозиційних залів зможе лише обмежена кількість відвідувачів на кураторських екскурсіях за попередньою реєстрацією.

Відкриття проєкту «Знак Соборності. Великий герб України: від Нарбута до Якутовича» відбудеться 25 листопада.

Куратор виставки: Юрій Савчук, історик, фахівець з геральдики та вексилології, співавтор проєкту Великого державного герба України.

Фото: NAMU

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство культури та інформаційної політики оголосило переможця конкурсу ескізів Великого Державного гербу України.