Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України оголосив переможців.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Кращий ескіз великого Державного Герба України обраний! Переможців визначало фахове журі, на чолі з Андрієм Гречилом - автором Малого герба. Усі є фахівцями з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства. Загалом до конкурсу було допущено 112 робіт", - написав він у Teiegram-каналі.

Журі презентувало своє рішення сьогодні на засіданні оргкомітету. Першу премію отримав проект Олексія Кохана.

Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.

Фото: Svitlana Yuryk / facebook

Тепер Мін’юст має підготувати проєкт Закону "Про державні символи", який передадуть до Верховної Ради. Якщо депутати підтримують цей вибір, відповідний ескіз буде офіційно оформлений, як великий Державний Герб.

Нагадаємо, у "Софії Київській" відбудеться виставка конкурсних пропозицій ескізів великого Державного Герба України.

5 серпня Рада проголосувала за оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба. Цей конкурс є вже четвертим, на якому обиратимуть найкращий ескіз великого Державного Герба. Його організацію покладено на Кабінет Міністрів.

Потому Кабмін установив 100 тис. гривень премії за найкращий ескіз великого Державного Герба. Міністерству культури доручили забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу.

Малим Державним Гербом України є Тризуб. Він був затверджений у лютому 1992 року та визначався як головний елемент Великого Герба. Однак Великого Герба Україна досі не отримала. Геральдисти розробили кілька сотень ескізів, проте жоден з них не був затверджений.

У Конституції Тризуб затверджений як головний елемент великого Державного Герба. У 1996 році Конституційна комісія пропонувала вписати в остаточний проєкт Основного закону тільки один герб, проте в останній момент наявність великого Герба було затверджено у 20-й статті.