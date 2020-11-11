Мінкультури готує пропозицію про фінансові компенсації для галузі під час карантину, – Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики готує пропозицію до Кабінета міністрів та Міністерства фінансів щодо компенсацій для сфери культури під час карантинних обмежень.

Про це повідомив голова Мінкульту Олександр Ткаченко.

"Мали непросту дискусію на урядовій нараді щодо «карантину вихідного дня». Обмеженням бути, але, на коротший термін, у три тижні, до стабілізації росту захворювань, і з чіткою рамкою переліку заборон. Ми не відступаємо від своєї позиції і продовжуємо боротися. Рішення складне, але прошу галузь так само не опускати руки заради української культури", - написав він у своєму Telegram-каналі.

"Вже готуємо нашу пропозицію до Кабміну про режим фінансових компенсацій. Будемо апелювати до європейського досвіду, бо введення локдауну там передбачало фінансові компенсації від держави суб’єктам господарювання (у тому числі і самозайнятим) на період простою", - додав Ткаченко.

Він також навів приклад розрахунків про вплив карантинних обмежень на культуру, туризм та інші креативні індустрії.

"Ця мова цифр говорить саме за себе щодо критичності ситуації та важливості фінансової підтримки. 2% ВВП країни, або більше 83 млрд гривень, - сукупні втрати бізнесу сфери культури, креативних індустрій та туризму від недоотриманого доходу з початку березня, враховуючи перший локдаун", - наголосив Ткаченко.

Він зазначив, що під час локдауну та закриття кордонів туристичний потік скоротився на 75%. Завантаженість готелів зменшилася з 50% до 20% (середні втрати доходу за один уікенд – 119,77 млн гривень).

Втрата відвідувачів кінотеатрів склала 39% (середні втрати доходу за один уікенд – 17,13 млн гривень). Культура та креативні індустрії (без ІТ та кіномереж), за даними Мінкульту, втратили до 50% доходу через обмеження на проведення заходів та вхід до закладів (середні втрати доходу за 1 уікенд – 324,16 млн гривень).

Ткаченко наголошує, що втрати в робочій силі та доходах можуть відкинути галузі туризму, культури та креативних індустрій на рівень 2010 року. А локдаун може призвести до втрати близько 10% ВВП протягом найближчих п'яти років.

Співвласник мережі кінотеатрів "Планета кіно" Дмитро Деркач, своєю чергою, зазначив, що кінотеатри отримують 80% прибутку саме у вихідні. Тому він не виключає, що їх просто доведеться закрити.

"Кінотеатри до 80% доходу отримують саме у вихідні. У будні люди не ходять в кінотеатри, вони активно натовпами їздять у громадському транспорті. Попрацюємо тиждень, після цього, ймовірно, доведеться закрити всі наші кінотеатри і звільнити 500 співробітників. Залишити цих людей без роботи і зарплати... І це все при тому, що у нас безпечно, що підтверджується міжнародними дослідженнями. У нас набагато безпечніше, ніж у громадського транспорті, який продовжить бути переповненим. Я не розумію, як можна було придумати цей ідіотизм вихідного дня", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів розглянув впровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Також уряд скасовував адаптивний карантин.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив що уряд готовий підтримати підприємців, поки триватиме посилений карантин вихідного дня. За його словами, в тому числі розглядається варіант компенсацій частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва.