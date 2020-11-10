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Помер співавтор "Скубі-Ду" Кен Спірс

Три місяці тому помер колега Спірса Джо Рубі.

Помер співавтор "Скубі-Ду" Кен Спірс
Кен Спірс
Фото: thescrbblr.in

Співавтор "Скубі-Ду" Кен Спірс помер на 83-му році життя. Причиною смерті стали ускладнення, пов'язані з деменцією з тільцями Леві, повідомляє Variety з посиланням на сина продюсера Кевіна.

"Кен назавжди запам'ятається своєю дотепністю, вмінням розповідати історії, вірністю сім'ї і твердою трудовою етикою. Кен не тільки залишиться в пам'яті своєї родини, він торкнувся життів багатьох як співавтор "Скубі-Ду". Він був взірцем для наслідування протягом всього свого життя і продовжить жити в наших серцях", - заявив Кевін Спірс.

Три місяці тому помер колега Спірса - художник Джо Рубі. Разом вони заснували студію Ruby-Spears Productions, найвідомішим проєктом якої став мультсеріал про собаку Скубі-Ду і його друзів, які розгадують надприродні таємниці. Студія випустила також такі мультфільми, як "Елвін і бурундуки", "Тандарр-варвар" та інші.

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