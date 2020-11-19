Ткаченко: через карантин креативна індустрія вже втратила $3 мільярди та 300 тисяч робочих місць

За словами міністра, якщо продовжувати в той самий спосіб, нас чекає перспектива 10% втрати ВВП.

За час пандемії коронавірусу креативна індустрія України втратила 3 млрд доларів, що становить 2% ВВП.

Про це заявив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко під час IV Міжнародного форуму "Креативна Україна".

"До чого призвів карантин, якщо ми говоримо про креативну економіку? Втрати – три мільярди доларів, це 2% ВВП і ще 300 тисяч робочих місць. Якщо ми будемо продовжувати в той самий спосіб, нас чекає перспектива не дуже втішна: 10% втрати ВВП або одна третина людей, які втратять роботу", - сказав Ткаченко.

За його словами, зараз державні інвестиції, які були залучені в креативну індустрію, втрачаються та марнуються, оскільки немає глядача та слухача. Якщо продовжити рухатись цим шляхом, то держава прийде в нікуди, змарнувавши кошти платників податків.

Ткаченко зауважив, що держава повинна сфокусуватись на розвитку, на грантах для інституційної підтримки креативних індустрій.

Нагадаємо, у березні Ткаченко повідомив, що Бюджетний комітет Верховної Ради переглянув статті витрат на культурні проєкти в 2020 році. УКФ і кіно профінансують частково.

Раніше Мінфін запропонував наполовину урізати витрати на культуру. В оприлюдненій заяві комітету говорилося, що Держкіно можуть урізати фінансування на 750 млн гривень (при загальному бюджеті в 775 млн гривень), Українському культурному фонду - на 500 млн гривень (з 697 млн гривень), Інституту книги - на всі 150 млн гривень. Також без фінансування планували залишити програми розкриття туристичного потенціалу (240 млн гривень), мобільності молоді (500 млн гривень).

Державні культурні інституції закликали змінити таке рішення.