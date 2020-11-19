У Львові померла одна із легендарних сестер Байко
У Львові померла одна із легендарних сестер Байко
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян - Ляшко
Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян - Ляшко
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Ляшко назвав вартість вакцини від коронавірусу для України
Ляшко назвав вартість вакцини від коронавірусу для України
Махінації з ПДВ відновилися у повному обсязі, - Уманський
Махінації з ПДВ відновилися у повному обсязі, - Уманський
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Shazam назвав найпопулярнішу пісню всіх часів
Shazam назвав найпопулярнішу пісню всіх часів
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
ГоловнаЕкономікаДержава

Ткаченко: через карантин креативна індустрія вже втратила $3 мільярди та 300 тисяч робочих місць

За словами міністра, якщо продовжувати в той самий спосіб, нас чекає перспектива 10% втрати ВВП.

Ткаченко: через карантин креативна індустрія вже втратила $3 мільярди та 300 тисяч робочих місць
Фото: Осман Карімов

За час пандемії коронавірусу креативна індустрія України втратила 3 млрд доларів, що становить 2% ВВП.

Про це заявив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко під час IV Міжнародного форуму "Креативна Україна".

"До чого призвів карантин, якщо ми говоримо про креативну економіку? Втрати – три мільярди доларів, це 2% ВВП і ще 300 тисяч робочих місць. Якщо ми будемо продовжувати в той самий спосіб, нас чекає перспектива не дуже втішна: 10% втрати ВВП або одна третина людей, які втратять роботу", - сказав Ткаченко.

За його словами, зараз державні інвестиції, які були залучені в креативну індустрію, втрачаються та марнуються, оскільки немає глядача та слухача. Якщо продовжити рухатись цим шляхом, то держава прийде в нікуди, змарнувавши кошти платників податків.

Ткаченко зауважив, що держава повинна сфокусуватись на розвитку, на грантах для інституційної підтримки креативних індустрій.

Нагадаємо, у березні Ткаченко повідомив, що Бюджетний комітет Верховної Ради переглянув статті витрат на культурні проєкти в 2020 році. УКФ і кіно профінансують частково.

Раніше Мінфін запропонував наполовину урізати витрати на культуру. В оприлюдненій заяві комітету говорилося, що Держкіно можуть урізати фінансування на 750 млн гривень (при загальному бюджеті в 775 млн гривень), Українському культурному фонду - на 500 млн гривень (з 697 млн гривень), Інституту книги - на всі 150 млн гривень. Також без фінансування планували залишити програми розкриття туристичного потенціалу (240 млн гривень), мобільності молоді (500 млн гривень).

Державні культурні інституції закликали змінити таке рішення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також