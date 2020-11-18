Національний банк України вводить в обіг монету номіналом 10 гривень, присвячену Державній прикордонній службі.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Монета належить до серії "Збройні сили України".

Фото: old.bank.gov.ua

"Присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні. Одним з обов’язків Державної прикордонної служби України є участь у взаємодії зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав", - зазначається у повідомленні.

На аверсі монети: вгорі - малий Державний герб України; в центрі - емблема ДПСУ.

На реверсі: вгорі написи - "Державна прикордонна служба України", під якими обрис карти країни, а внизу - символічний прикордонний стовп. Ліворуч і праворуч - композиції, що символізують діяльність ДПСУ.

Нагадаємо, у жовтні Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету "Амет-Хан Султан". Монета номіналом 2 гривні вийша тиражем 30 тисяч штук.