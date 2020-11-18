Національний банк України вводить в обіг монету номіналом 10 гривень, присвячену Державній прикордонній службі.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Монета належить до серії "Збройні сили України".
"Присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні. Одним з обов’язків Державної прикордонної служби України є участь у взаємодії зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав", - зазначається у повідомленні.
На аверсі монети: вгорі - малий Державний герб України; в центрі - емблема ДПСУ.
На реверсі: вгорі написи - "Державна прикордонна служба України", під якими обрис карти країни, а внизу - символічний прикордонний стовп. Ліворуч і праворуч - композиції, що символізують діяльність ДПСУ.
Нагадаємо, у жовтні Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету "Амет-Хан Султан". Монета номіналом 2 гривні вийша тиражем 30 тисяч штук.