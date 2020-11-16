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НБУ погодив кандидатури на посади голів правління Укргазбанку та ОТП Банку

Погодження відбулося за результатами розгляду пакетів документів та співбесід.

НБУ погодив кандидатури на посади голів правління Укргазбанку та ОТП Банку
Фото: пресс-служба НБУ

Національний банк України погодив кандидатуру Андрія Кравця на посаду голови правління Укргазбанку та кандидатуру Володимира Мудрого на посаду голови правління ОТП Банку.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Погодження відбулося за результатами розгляду пакетів документів та співбесід, проведених правлінням Нацбанку.

2 листопада наглядова рада Укргазбанку ухвалила рішення про обрання Андрія Кравця на посаду голови правління строком на п’ять років із дати його вступу на посаду після погодження Нацбанком.

Кравець з квітня 2015 року обіймав посаду першого заступника голови правління Укргазбанку, а з липня 2020 року виконує обов’язки голови правління.

У 2006-2007 й 2009-2011 роках  Кравець був заступником міністра фінансів, у 2003-2006 роках - директором департаменту зовнішньоекономічного співробітництва НБУ.

У жовтні наглядовою радою ОТП Банку було вирішено обрати Володимира Мудрого на посаду голови правління банку. Він більше восьми років обіймав посаду члена правління у цьому банку.

Нагадаємо, у липні наглядова рада Укргазбанку припинила повноваження голови правління Кирила Шевченка, який став головою НБУ, в.о. голови правління банку призначили Кравця.

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