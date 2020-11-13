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Фонд держмайна продав спиртзавод біля Тернополя за 59 млн гривень

Ціна на аукціоні виросла майже на 60%.

Фонд держмайна продав спиртзавод біля Тернополя за 59 млн гривень
Фото: privatization.gov.ua

Фонд державного майна у п'ятницю провів восьмий успішний аукціон з приватизації спиртзаводів. Було продано завод у селищі Козлові в 30 кілометрах від Тернополя.

На сайті "Prozorro.Продажі" повідомляється, що покупець - ТОВ "Бізнес-Ініціативи" - запропонував за підприємство 59 млн гривень при стартовій ціні 37,57 млн.

Новий власник отримає, зокрема, горілчаний цех, спиртосховище, виробничу лабораторію, будівлю солодового відділення і крохмального цеху.

Компанія "Бізнес-Ініціативи" була заснована на початку 2020 року, її кінцевим бенефіціаром вказана жителька Києва Тетяна Максимова.

Раніше було продано:

  • Марилівський спиртзавод (Нагірянка, Тернопільска область) - за 120 млн гривень молдавській компанії ZERNOFF;
  • Лопатинський спиртзавод (Лопатин, Львівська область) - за 50,01 млн гривень компанії "Офіс інвестицій";
  • Бершадський спиртзавод (Бершадь, Вінницька область) - за 19,81 млн гривень компанії "Аква Солар";
  • Овечацький спиртзавод (Дружне, Вінницька область) - за 53 млн гривень компанії "Укрхімресурс";
  • Суходільський спиртзавод (Суходоли, Львівська область) - за 60,33 млн гривень компанії "Фінанс-Сервіс";
  • Артемівський спиртзавод (Мерефа, Харківська область) - за 30,3 млн грн компанії "Борки Солар";
  • Немирівський спиртзавод (Немирів, Вінницька область) - за 55,08 млн гривень компанії "ЛВН Лімітед" (Nemiroff).

Договори підписали поки що тільки з покупцями Немирівського та Артемівського спиртзаводів.

Наступні об'єкти виставлять на приватизацію 30 листопада. В цей день спробують продати спиртзаводи в Лужанах (Чернівецька область) та Хоросткові (Тернопільська область).

Нагадаємо, що в 2019 році Верховна Рада прийняла закон про скасування державної монополії на виробництво спирту.

Закон передбачає, що виробляти спирт зможе будь-яка компанія, яка отримає необхідну ліцензію. Для отримання ліцензії суб'єкт господарювання повинен бути обладнаний цілодобовими системами відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції, а їх відключення буде підставою для відкликання ліцензії.

Раніше спирт легально могли виробляти тільки заводи "Укрспирту".

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