Україна та ЄС домовилися поглибити співпрацю у сфері критичної сировини

Шмигаль зазначив, що основною метою України у сфері економічного співробітництва з Європейським Союзом є подальша інтеграція України у внутрішній ринок ЄС.

Україна та Європейський Союз за результатами онлайн-зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та віцепрезидента Європейської Комісії з питань міжінституційних відносин та прогнозування Мароша Шефчовіча домовилися поглибити співпрацю у сфері критичної сировини.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"Сторони обговорили шляхи активізації співпраці України та Єврокомісії у сфері критичної сировини та побудови стратегічного партнерства між ЄС та Україною у цій сфері", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що основною метою України у сфері економічного співробітництва з Європейським Союзом є подальша інтеграція України у внутрішній ринок ЄС, як це закріплено в положеннях Угоди про асоціацію.

"Розглядаємо можливості для спільної розробки з ЄС підходів щодо використання українського потенціалу у видобувній галузі, щоб допомогти ЄС і разом будувати глобальні конкурентоспроможні виробничі ланцюжки доданої вартості в Європі", - сказав прем'єр.

За його словами, для України важливо ініціювати спільний проєкт із геологічного вивчення рудовиявлення корисних копалин і протягом 2021 року підготувати до аукціону кілька родовищ тих мінералів, які віднесені до стратегічного переліку Євросоюзу.

"Ми попередньо розмовляли з ЄБРР про можливий проект верифікації запасів родовищ корисних копалин в Україні. ЄБРР готовий надати приблизно 200 млн євро. Для України важливою було б допомога ЄС у розгляді такої кредитної лінії на рівні Єврокомісії, щоб ми з ЄБРР змогли опрацювати це питання. Цей проект стосується не лише верифікації запасів, але й підготовки родовищ до аукціону", - зауважив глава уряду.

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"Ми могли б розглянути можливість будівництва на території України заводу з виробництва акумуляторів для електрокарів або виробництва електроавтобусів, які могли б поставлятися в країни Європи та на інші світові ринки", - додав прем'єр.

Нагадаємо, 6 жовтня на полях 22-го саміту "Україна-Євросоюз" було підписано три угоди з Європейською комісією і три угоди з Європейським інвестиційним банком щодо фінансування різних проектів.Зокрема, підписано угоду про фінансування заходу "Програма ЄС "Міцні регіони" на суму 30 млн євро.Також було підписано угоду про фінансування заходу "Механізм розвитку громадянського суспільства України" на суму 20 млн євро, метою якої є залучення допомоги ЄС для зміцнення демократії в Україні. Крім того, підписано угоду про фінансування заходу "Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні" на суму 10 млн євро.

Також було підписано три угоди з ЄІБ. Однією угодою банк профінансує проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні" на 300 млн євро. Документ від України підписав міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, від Європейського інвестиційного банку - віце-президент ЄІБ Тереза Червінська. Допомогу буде спрямовано на теплоізоляцію дахів, підвалів і стін, енергоефективні вікна та скління, енергоефективне освітлення, системи регенерації втрат тепла, інвестиції у відновлювані джерела енергії, якщо вони є частиною ширших інвестицій в енергоефективність, та інші компоненти, які банк розглядає як елементи енергоефективності.