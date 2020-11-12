Євросоюз міг би оголосити Україну кандидатом у члени ЄС з 2027 року, - посол Литви

У середині 2021 року у Вільнюсі планується організувати четверту конференцію реформ в Україні, яка буде сприяти зміцненню процесу реформ.

Під час другого головування Литви в Раді Європейського Союзу, яке відбудеться у 2027 році, Євросоюз вже міг би оголосити Україну кандидатом у члени ЄС.

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

"Основна мета ініціативи експрем'єра Андрюса Кубілюса "Україна-2027" - допомогти об'єднати зусилля країн-членів та установ ЄС для допомоги Україні у виконанні реформ і разом з тим забезпечити прозоре використання інвестицій, сприяти більш швидкому зростанню її економіки. Під час другого головування Литви в Раді ЄС, яке відбудеться у 2027 році, Європейський Союз вже міг би оголосити Україну кандидатом у ЄС", - сказав Сарапінас.

За його ловами, це прекрасна перспектива для мобілізації України у виконанні подальших демократичних реформ.

"Без сумніву, це амбітний план. Щоб він здійснився, для України важливо закріпити успіхи і надалі рішуче виконувати реформи, а для ЄС - всіляко і послідовно підтримувати європейський вибір України", - зазначив посол.

Сарапінас заявив, що в середині 2021 року у Вільнюсі планується організувати четверту конференцію реформ в Україні, яка буде сприяти зміцненню процесу реформ.

"Перед Україною стоїть складне завдання: одночасно вирішувати проблеми з окупацією Криму і частини Східної України і виконувати структурні реформи. Крім того, як і іншим країнам, вам необхідно боротися з пандемією Covid-19. Незважаючи на ці виклики, Україна зробила величезний крок у виконанні важливих реформ", - додав посол.

Нагадаємо, на початку листопада депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс виступив з ідеєю створити Карпатську коаліцію, яка поряд з Люблінським трикутником сприятиме інтеграції України в ЄС. До коаліції можуть увійти Угорщина, Румунія і Польща.