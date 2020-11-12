Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
ГоловнаПолітика

Євросоюз міг би оголосити Україну кандидатом у члени ЄС з 2027 року, - посол Литви

У середині 2021 року у Вільнюсі планується організувати четверту конференцію реформ в Україні, яка буде сприяти зміцненню процесу реформ.

Євросоюз міг би оголосити Україну кандидатом у члени ЄС з 2027 року, - посол Литви
Фото: Інтерфакс-Україна

Під час другого головування Литви в Раді Європейського Союзу, яке відбудеться у 2027 році, Євросоюз вже міг би оголосити Україну кандидатом у члени ЄС.

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

"Основна мета ініціативи експрем'єра Андрюса Кубілюса "Україна-2027" - допомогти об'єднати зусилля країн-членів та установ ЄС для допомоги Україні у виконанні реформ і разом з тим забезпечити прозоре використання інвестицій, сприяти більш швидкому зростанню її економіки. Під час другого головування Литви в Раді ЄС, яке відбудеться у 2027 році, Європейський Союз вже міг би оголосити Україну кандидатом у ЄС", - сказав Сарапінас.

За його ловами, це прекрасна перспектива для мобілізації України у виконанні подальших демократичних реформ.

"Без сумніву, це амбітний план. Щоб він здійснився, для України важливо закріпити успіхи і надалі рішуче виконувати реформи, а для ЄС - всіляко і послідовно підтримувати європейський вибір України", - зазначив посол.

Сарапінас заявив, що в середині 2021 року у Вільнюсі планується організувати четверту конференцію реформ в Україні, яка буде сприяти зміцненню процесу реформ.

"Перед Україною стоїть складне завдання: одночасно вирішувати проблеми з окупацією Криму і частини Східної України і виконувати структурні реформи. Крім того, як і іншим країнам, вам необхідно боротися з пандемією Covid-19. Незважаючи на ці виклики, Україна зробила величезний крок у виконанні важливих реформ", - додав посол.

Нагадаємо, на початку листопада депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс виступив з ідеєю створити Карпатську коаліцію, яка поряд з Люблінським трикутником сприятиме інтеграції України в ЄС. До коаліції можуть увійти Угорщина, Румунія і Польща.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також