​У ЦВК пояснили, чим обумовлена затримка підрахунку голосів на місцевих виборах

На даний момент встановлено результати майже 99,24% виборів депутатів місцевих рад та близько 99,51% - сільських, селищних і міських голів.

Центральна виборча комісія констатує, що затримка з підрахунком голосів на місцевих виборах у деяких громадах сталася через оскарження результатів в судах, а також через повторні підрахунки.

Про це повідомила пресслужба ЦВК, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ще не встановлені результати виборів депутатів двох обласних, двох районних, п'яти міських, двох селищних рад та шести міських і одного селищного голови. Затримка обумовлена двома причинами: численними оскарженнями виборчого процесу в судах та проведенням територіальними виборчими комісіями повторного підрахунку голосів виборців на окремих дільницях ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, що надійшла до секретаріату ЦВК від територіальних виборчих комісій, на даний момент встановлено результати майже 99,24% виборів депутатів місцевих рад та близько 99,51% - сільських, селищних і міських голів.

"Що стосується невстановлених результатів. Через судових оскаржень Марганецька міська ТВК (Дніпропетровська область) не встановила результати виборів міського голови, а Криворізька міська ТВК - депутатів міської ради та міського голови. Овруцька міська ТВК (Житомирська обл.) і Каменська міська ТВК (Черкаська обл.) До сих пір не встановили результати виборів депутатів міськради і міського голови з-за судових рішень про повторний підрахунок голосів виборців та складання уточнених протоколів про підрахунок голосів відповідно", - зазначили у ЦВК.

Крім того, повторний підрахунок голосів за рішенням суду став причиною затримки встановлення результатів виборів депутатів селищної ради та селищного голови Коцюбинської селищної ТВК (Київська область), а також депутатів селищної ради Калинівської селищної ТВК (Київська обл.).

Васильківська міська ТВК (Київська область) І Чернівецька міська ТВК повинні встановити підсумки і результати місцевих виборів в середу до кінця дня. Отже, через це поки не встановлені результати виборів депутатів Київської і Чернівецької обласних рад, а також Обухівського та Чернівецької райрад.

"Усі проблемні ситуації перебувають на контролі ЦВК. Комісія приймала і продовжує робити в межах своїх повноважень всіх можливих заходів для якнайшвидшого встановлення результатів місцевих виборів", - наголосили в комісії.

У ЦВК нагадали, що вони не встановлюють результати місцевих виборів. Згідно з Виборчим кодексом України, це роблять відповідні територіальні виборчі комісії і не пізніше ніж на п'ятий день після дня встановлення офіційно оприлюднять такі дані в ЗМІ.

"Таким чином розміщені на офіційному веб-сайті ЦВК результати місцевих виборів не можна вважати офіційними, вони носять виключно інформаційний характер", - звернули увагу в Центрвиборчкомі.

Нагадаємо, станом на 10 листопада було встановлено результати виборів 1281 голови (з 1421): 304 - міських, 399 - селищних і 578 - сільських.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов написав листа на ім’я голови ЦВК Олега Діденка із закликом вжити заходів для негайного встановлення результатів місцевих виборів.