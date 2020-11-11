Жоден з десяти мерів обласних центрів, які виграли в першому турі, не є членом парламентської партії

На нинішніх місцевих виборах українці віддали перевагу старим перевіреним керівникам своїх міст, десять голів обласних центрів виграли вже в першому турі. Двоє мерів зуміли отримати понад 80% голосів виборців.

Однак жоден із тих, хто переміг у перегонах у першому турі, не є членом парламентської партії, пише ВВС.

Умовно найпопулярнішим мером обласного центру можна назвати керівника Хмельницького Олександра Симчишина від "Свободи", якого підтримали 86% виборців. Він також здобув власну монобільшість у міській раді.

Ще троє мерів-переможців зуміли отримати власну монобільшість і взяти на себе всю владу в місті. Це Руслан Марцінків у Івано-Франківську, Владислав Атрошенко в Чернігові та Сергій Моргунов у Вінниці.

Також у топ-10 мерів з найвищою підтримкою – мер Тернополя, "свободівець" Сергій Надал (74,5%), мер Харкова від "Блоку Кернеса" Геннадій Кернес (60,34%), мер Запоріжжя від "Єднання" Володимир Буряк (59,99%), мер Кропивницького від "Пропозиції" Андрій Райкович (53,53%), мер Житомира від "Пропозиції" Сергій Сухомлин (51,38%) та мер Києва від партії "Удар" Віталій Кличко (50,5%).

15 листопада відбудеться другий тур мерських перегонів у Сумах, Луцьку, Одесі, Херсоні, Краматорську та Кам'янець-Подільському.

22 листопада другий тур відбудеться в решті міст: Дніпрі, Черкасах, Рівному, Львові, Полтаві, Ужгороді, Миколаєві, Слов'янську, Дрогобичі, Броварах, Бердянську та Нікополі.

У Чернівцях голоси досі рахують, і невідомо, коли буде результат.