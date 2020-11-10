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На Закарпатті на хабарі спіймали голову одного з ОТГ від "Слуги народу"

Затриманим виявився новообраний від партії "Слуга Народу" голова Воловецької ОТГ Михайло Попелич.

Фото: Служба безпеки України

На Закарпатті СБУ викрила голову об’єднаної територіальної громади на вимаганні хабаря за ремонт доріг.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Посадовець вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг. Розмір хабаря становив 10% від суми вже укладеного з підрядником договору. У разі відмови посадовець погрожував підприємцю не підписувати акти виконаних робіт", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що для передачі "відкату" посадовець залучив свого знайомого як посередника. Правоохоронці затримали обох зловмисників під час одержання всієї суми хабаря.

У пресслужбі Офісу президента зазначили, що затриманим виявився новообраний від партії “Слуга Народу” голова Воловецької ОТГ Михайло Попелич.

"Часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, точно залишились у минулому. Звичку хабарників та авантюристів перефарбовуватись та підлаштовуватись під кожну нову владу потрібно жорстко викорінювати", - повідомили в ОП.

В Офісі президента додали: команда президента Зеленського зробила все для того, щоб антикорупційні органи стали справді незалежними та ефективними. Втім результати роботи правоохоронної системи поки що недостатні, вважають в ОП.

"Разом з усім суспільством чекаємо на справедливі вироки для всіх, хто звик жити хабарами та паразитувати на бюджетних ресурсах. Покарання за корупцію має стати більш жорстким та невідворотним", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, 10 листопада на Луганщині затримано мера міста Кремінна Луганської області Юрія Прокопенка. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні хабара за перемогу тендері.

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