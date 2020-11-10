На Луганщині затримано мера міст Кремінна Луганської області Юрія Прокопенка. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні хабара за перемогу тендері.

Пресслужба Офісу генпрокурора повідомляє, що керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру міському голові у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

"За даними слідства, мер одного з міст на Луганщині за попередньою змовою зі своїм першим заступником вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю «відкат» у розмірі 10 % за визнання підприємства переможцем тендеру та укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста", - йдеться у повідомленні.

У жовтні 2020 року першого заступника міського голови затримано під час одержання від уповноваженої особи підприємства 46 тис грн хабара за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше в листопаді на хабарі 10 тис. доларів США Служба безпеки України затримала голову Чернігівської райдержадміністрації Сергія Журмана.