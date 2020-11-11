Кабмін погодив призначення кандидатів на посади голів Сумської, Миколаївської та Одеської ОДА

Кандидати виступали перед міністрами по відеозв'язку.

Кабінет Міністрів розглянув кандидатури на посаду голів Одеської, Миколаївської та Сумської обласних державних адміністрацій.

На посаду керівника Миколаївської ОДА, як і писав LB.ua, висунуто очільника миколаївського осередку "Слуги народу" Віталія Кіма. З кандидатами міністри проводили співбесіди в режимі відео.

Фото: nikvesti.com Віталій Кім

Кім сказав, що на посаді планує створити нові робочі місця, розвинути суднобудування, викорінити корупцію.

Кандидат на посаду очільника Одеської ОДА Сергій Гриневецький зазначив, що має досвід керування ОДА протягом семи років, був народним депутатом трьох скликань. Пріоритетом вважає розгортання додаткових ліжок для хворих на ковід.

Фото: izmail.es Сергій Гриневецький

Імовірний майбутній очільник Сумської ОДА Василь Хома повідомив, що планує сформувати дієву команду для впровадження рішень уряду, провести роз'яснювальну роботу з громадянами щодо важливості рішень Кабміну про ковід, проаналізувати та сформувати обласний бюджет, ревізувати місцеві і державні програми.

Фото: Константин Чегринский/KHARKIV Today Василь Хома

Джерела LB.ua повідомили, що члени уряду рекомендували для призначення всі три кандидатури. Остаточне рішення – за президентом.

Нагадаємо, про те, що Кабмін сьогодні розглядатиме саме ці кандидатури, LB.ua повідомили джерела в уряді та фракції "СН".

Віталій Кім раніше був волонтером для партії "СН" на парламентських виборах, цього року готував "слуг народу" до місцевих виборів на Миколаївщині. На виборах у міськраду йшов під другим номером одразу після Тетяни Домбровської - кандидатки, яку глава партії Олександр Корнієнко назвав "робочою бабою". При цьому чинний глава Миколаївської ОДА Олександр Стаднік досі не звільнений указом президента.

Сергій Гриневецький був главою Одеської ОДА протягом 1998-2005 років. На цьогорічних виборах мера Одеси підтримав кандидатуру Геннадія Труханова. Передбачалося, що Гриневецький може очолити місцеву обласну раду.

Він балотувався до Одеської ради від партії Труханова "Довіряй ділам" і став одним із 13 обраних депутатів цієї політсили.

Василь Хома був заступником глави Харківської ОДА за часів Михайла Добкіна та Ігоря Балути. З 2010 року очолював апарат ОДА та був заступником глави харківського осередку Партії регіонів. У 2014 році він звільнився. Хома має сайт, на якому позиціонує себе як "управлінця, юриста, афганця".

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звільнення очільників обласних державних адміністрацій триватиме за результатами місцевих виборів.

5 листопада Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.