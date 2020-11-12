У Зеленського хочуть повернутися до формату відеоблогів

В Офісі президента хочуть знову повернутися до формату відеоблогів, створивши "іменний відеоблог" Володимира Зеленського.

Про це заявив в інтерв'ю "Українській правді" політтехнолог з ОПУ Михайло Подоляк.

"Він готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики – це мало. Він - більше, ніж відосики. Він президент країни. Але ось іменний відеоблог, який президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований – це саме те", - сказав Подоляк.

За його словами, відносно новий формат комунікації потрібен через недостатність медіаресурсів для поширення позиції влади. Саме тому зараз розробляють концепцію відеоблогів. Планується, що вони триватимуть не більше 10 хвилин та охоплюватимуть 5-6 тем тижня, на які президент даватиме свій фідбек.

Нагадаємо, у травні 2019 Зеленський запустив влог про життя президента. Також президент записував відеозвернення до народу за кермом електромобіля Tesla. Президент закликав українців "бути уважними" і "не голосувати за аферистів".