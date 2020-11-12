Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
ГоловнаПолітика

У Зеленського хочуть повернутися до формату відеоблогів

Новий формат комунікації потрібен через недостатність медіаресурсів для поширення позиції влади.

У Зеленського хочуть повернутися до формату відеоблогів
Фото: facebook/Офіс Президента України

В Офісі президента хочуть знову повернутися до формату відеоблогів, створивши "іменний відеоблог" Володимира Зеленського. 

Про це заявив в інтерв'ю "Українській правді" політтехнолог з ОПУ Михайло Подоляк.

"Він готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики – це мало. Він - більше, ніж відосики. Він президент країни. Але ось іменний відеоблог, який президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований – це саме те", - сказав Подоляк.

За його словами, відносно новий формат комунікації потрібен через недостатність медіаресурсів для поширення позиції влади. Саме тому зараз розробляють концепцію відеоблогів. Планується, що вони триватимуть не більше 10 хвилин та охоплюватимуть 5-6 тем тижня, на які президент даватиме свій фідбек. 

Нагадаємо, у травні 2019 Зеленський запустив влог про життя президента. Також президент записував відеозвернення до народу за кермом електромобіля Tesla. Президент закликав українців "бути уважними" і "не голосувати за аферистів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також