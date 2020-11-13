Шевченко: НБУ не буде фінансувати дефіцит бюджету за рахунок емісії

Голова Національного банку Кирило Шевченко запевнив, що НБУ не буде фінансувати дефіцит бюджету за рахунок емісії.

В інтерв'ю "Голосу Америки" він нагадав, що це прямо заборонено українським законодавством.

"Фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено Законом про Національний банк. Це стаття 54, пункт 2. Я настільки часто цю статтю цитую, що дуже добре пам’ятаю її номер та назву. Більше того: згідно з цією статтею, там заборонене не тільки пряме фінансування дефіциту державного бюджету, а з використанням будь-яких державних структур. Тому немає підстав для розмов, що Національний банк України буде друкувати гроші з метою фінансування дефіциту бюджету. Ні", - сказав Шевченко.

Він також попередив, що в проєкт бюджету закладають нереально високі надходження від Національного банку. Вони вдвічі перевищують ту суму, яку НБУ зможе перерахувати.

"Нас, м’яко кажучи, трохи здивувало збільшення цієї цифри з 33 до 45 мільярдів... Позиція Нацбанку в цьому питанні залишається незмінною: згідно із законом ми можемо перерахувати в бюджет виключно ту суму, яка вийде в результаті підтвердження нашими аудиторами. Попередньо ця сума була заявлена 22,6 мільярдів гривень", - сказав голова НБУ.

Нагадаємо, що дефіцит бюджету у 2021 році уряд планує перекрити за рахунок запозичень. Проєкт передбачає їх збільшення на 10% порівняно з нинішніми роком – до 684,7 млрд гривень. В основному це будуть облігації внутрішньої позики (549,1 млрд гривень), але планується також вихід на зовнішні ринки. Від євробондів наступного року заплановано отримати 86,4 млрд гривень, тобто близько $3 млрд. У бюджет заклали транші Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних фінансових організацій у розмірі 43,2 млрд гривень, або близько $1,5 млрд.