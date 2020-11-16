Укравтодор запросив ексміністра Уманського "особисто проінспектувати 4000 км нових доріг"

Компанія спростувала слова Уманського про те, що кошти на ремонт і будівництво доріг виділяються з коронавірусного фонду за рахунок медичного забезпечення та допомоги хворим

Укравтодор в Facebook розібрав недавні звинувачення в корупції, зроблені колишнім міністром фінансів Ігорем Уманським.

Там розповіли, що нові правила тендерної документації не просто не сприяють корупції, а навпаки, дозволяють залучати до виконання робіт кращі компанії.

«Вперше в історії України тендерна документація прописана не під конкретних підрядників, а під компанії, які мають відповідний досвід, матеріальне-технічне забезпечення, працівників, можливості фінансового забезпечення тендеру», - пише Укравтодор.

При цьому зазначаэться, що нові правила закупівель підтримали як авторитетні організації країн Заходу, так і український бізнес і державні структури. І звинувачення в тому, що нові правила сприяють утворенню картелю з 6 компаній, не відповідають дійсності. Укравтодор привів список 20 компаній, серед яких є іноземні, які зараз виконують дорожні роботи.

«Як бачимо - 20 підрядників, які виконують контракти вартістю понад 1 млрд грн ніяк не відповідають звинуваченням в «картелі» для 6 гравців ринку», - написано в пості.

Також Укравтодор спростував слова Уманського про те, що кошти на ремонт і будівництво доріг виділяються з коронавірусного фонду за рахунок медичного забезпечення та допомоги хворим: «Ці кошти очікувалося отримати від Нафтогазу (який їх виграв в Стокгольмському суді у Газпрому). Пізніше не без участі пана Уманського був використаний механізм спецфонду, до якого в тому числі потрапили гроші Нафтогазу. Пізніше Укравтодор зміг отримати кошти на оновлення доріг, як це і планувалося на початку року - і не безпосередньо від Нафтогазу, а через механізм спецфонду».

Укравтодор нагадав, що всі їх операції постійно перевіряються державними органами: «Цього року Державна аудиторська служба України проводить рекордну кількість перевірок закупівель Укравтодору - понад 260 процедур, і кожен день ця цифра зростає. Всі торги проводяться через систему Прозорро - це відкриті процедури, які можна вивчати і відслідковувати».

«І щодо «об’єктивного сприйняття реальності». Запрошуємо пана Уманського особисто проінспектувати 4 000 км вже оновлених доріг і поспілкуватися із людьми, які роками не бачили належної інфраструктури», - додав Укравтодор.

Раніше стало відомо, що українці вважають, що в цьому році було відремонтовано рекордну кількість доріг.