15 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю
15 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Знайдено оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору та ратифікаційної грамоти Скоропадського
Знайдено оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору та ратифікаційної грамоти Скоропадського
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Помер професор Вадим Березовський
Помер професор Вадим Березовський
ГоловнаЕкономікаДержава

Укравтодор запросив ексміністра Уманського "особисто проінспектувати 4000 км нових доріг"

Компанія спростувала слова Уманського про те, що кошти на ремонт і будівництво доріг виділяються з коронавірусного фонду за рахунок медичного забезпечення та допомоги хворим

Укравтодор запросив ексміністра Уманського "особисто проінспектувати 4000 км нових доріг"
Фото: autonews.autoua.net

Укравтодор в Facebook розібрав недавні звинувачення в корупції, зроблені колишнім міністром фінансів Ігорем Уманським.

Там розповіли, що нові правила тендерної документації не просто не сприяють корупції, а навпаки, дозволяють залучати до виконання робіт кращі компанії.

«Вперше в історії України тендерна документація прописана не під конкретних підрядників, а під компанії, які мають відповідний досвід, матеріальне-технічне забезпечення, працівників, можливості фінансового забезпечення тендеру», - пише Укравтодор.

При цьому зазначаэться, що нові правила закупівель підтримали як авторитетні організації країн Заходу, так і український бізнес і державні структури. І звинувачення в тому, що нові правила сприяють утворенню картелю з 6 компаній, не відповідають дійсності. Укравтодор привів список 20 компаній, серед яких є іноземні, які зараз виконують дорожні роботи.

«Як бачимо - 20 підрядників, які виконують контракти вартістю понад 1 млрд грн ніяк не відповідають звинуваченням в «картелі» для 6 гравців ринку», - написано в пості.

Також Укравтодор спростував слова Уманського про те, що кошти на ремонт і будівництво доріг виділяються з коронавірусного фонду за рахунок медичного забезпечення та допомоги хворим: «Ці кошти очікувалося отримати від Нафтогазу (який їх виграв в Стокгольмському суді у Газпрому). Пізніше не без участі пана Уманського був використаний механізм спецфонду, до якого в тому числі потрапили гроші Нафтогазу. Пізніше Укравтодор зміг отримати кошти на оновлення доріг, як це і планувалося на початку року - і не безпосередньо від Нафтогазу, а через механізм спецфонду».

Укравтодор нагадав, що всі їх операції постійно перевіряються державними органами: «Цього року Державна аудиторська служба України проводить рекордну кількість перевірок закупівель Укравтодору - понад 260 процедур, і кожен день ця цифра зростає. Всі торги проводяться через систему Прозорро - це відкриті процедури, які можна вивчати і відслідковувати».

«І щодо «об’єктивного сприйняття реальності». Запрошуємо пана Уманського особисто проінспектувати 4 000 км вже оновлених доріг і поспілкуватися із людьми, які роками не бачили належної інфраструктури», - додав Укравтодор.

Раніше стало відомо, що українці вважають, що в цьому році було відремонтовано рекордну кількість доріг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також