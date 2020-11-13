Нардеп Герус розповів про причини підвищення цін на електроенергію в Україні

"Така ситуація відбувається кожен рік на початку опалювального сезону".

Монополія окремих компаній призводить до створення штучних дефіцитів електроенергії задля підвищення її ринкової ціни. І така ситуація відбувається кожен рік на початку опалювального сезону. Про це пише у своєму блозі на "Цензор" народний депутат Андрій Герус.

Як вказує депутат, в Україні спостерігається різкий стрибок ціни електроенергії на ринку на добу наперед. Ціна 12 листопада встановила рекорд з початку року - 1,64 грн, а 13 листопада вже новий рекорд – 1,74 грн за кВт-г. Особливістю зростання депутат називає те, що на ринку почали з'являтися дефіцити електроенергії, чого не було в останній рік. Такі дефіцити в ОЕС спостерігаються три дні: 11 листопада – дефіцит одну годину (18:00), 12 листопада – дефіцити вже три години (17-а, 18-а, 19-а), 13 листопада – дефіцити вже 4 години (17-20 години). Рекордні ціни електроенергії були 12-13 листопада.

"Дефіцит означає, що обсяг заявок на купівлю перевищував обсяг заявок на продаж. Іншими словами, покупець не міг купити на РДН потрібний обсяг електроенергії. 13 листопада на 18 годину було не задоволено аж 16% заявок на купівлю електроенергії", - додав він.

Енергоатом поки не запустив блоки №2 і №4 Запорізької АЕС через проблеми із дозволом. Разом із тим, є непрацюючі блоки і у теплової генерації. 12 листопада були заявлені в "аварійний ремонт" три блоки теплової генерації: два блоки Ладижинської ТЕС та 1 корпус Криворізької ТЕС. 13 листопада їх кількість виросла до п'яти: 2 блоки Ладижинської ТЕС, 2 корпуси Криворізької ТЕС, 1 блоки Запорізької ТЕС. Всі ці ТЕС входять в групу ДТЕК. Як зазначає депутат, у інших компаній – Донбасенерго та Центренерго – всі блоки знаходяться у робочому стані.

"Виведено у аварійний ремонт додаткові блоки – більший дефіцит та вища ціна електроенергії. Схожа, але ще гірша ситуація у Бурштинському енергоострові. 10 листопада дефіцит електроенергії складав 14 годин із 24 годин. У деякі години попит перевищував пропозицію у 12-13 разів. Хоча потужності лише однієї Бурштинської ТЕС вдвічі більші, аніж споживання Бурштинського енергоострову. І там рекордні ціни у ці дні", - вказав Герус.

Як зазначає депутат, наразі в Україні спостерігається профіцит генеруючих потужностей, величезні запаси вугілля та газу: у два рази більші, аніж рік тому, але при цьому дефіцит електроенергії.

"Таке може бути, якщо генеруючі потужності монополізовані і паливо/енергорерсуси монополізовані і у окремих гравців є занадто велика ринкова влада. Тоді може утворюватися профіцит палива, але при цьому бути дефіцит електроенергії. Такий дефіцит, зазвичай, супроводжується спекулятивним зростанням ціни. Ситуація досить схожа до минулорічної, коли пішов імпорт, щоб погасити дефіцити, та стрибок цін. Це ще раз показує, що словесні домовленості "давайте купувати у своїх рідненьких по нормальних справедливих цінах" не діють. На жаль", - додав він.

Наразі у роботу запускається додатковий атомний блок, і це має стабілізувати ситуацію.

"Зі своєї сторони, поцікавлюся думкою Антимонопольного комітету щодо цієї ситуації, адже такі дефіцити електроенергії – це серйозно", - сказав він.