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Ексміністр фінансів Уманський розкритикував витрату коштів із ковідного фонду на дороги

За останні два роки бюджет "на дороги" зріс утричі. 

Ексміністр фінансів Уманський розкритикував витрату коштів із ковідного фонду на дороги
Игорь Уманский во время заседания кабмина 20 марта, 2020
Фото: kmu.gov.ua

Колишній міністр фінансів і ексрадник голови Офісу президента України Ігор Уманський критично висловився щодо витрат бюджету на будівництво доріг.

За останні два роки бюджет "на дороги" зріс у три рази, а наступного року він перевищуватиме бюджет Міноборони, написав він на своїй сторінці в Facebook

"З початку «Великого будівництва» почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним «збігом обставин» новим вимогам відповідає лише шість компаній - улюбленці «долі», або «картель», як їх називають колеги. Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%", - заявив колишній міністр.

Уманський додав, що всі тендери шістки компаній з вирахуванням "дисконтів" складають 36 млрд гривень - саме таку суму "Укравтодор" додатково отримав з коронавірусного фонду на "Велике будівництво".

"Тобто, без цих «шаловлилих ручок» можна було б збудувати ту саму протяжність доріг та (увага!) не чіпати «брудними ручками» Ковідний Фонд, лишаючи ресурсу хворих людей та хвору економіку. Але є факт - Ковідний Фонд штучно витратили. Кошти зникли. Але десь з’явилися?" - написав Уманський.

Нагадаємо, що у червні депутати дозволили направити гроші з фонду боротьби з COVID-19 на ремонт доріг. 11 листопада Кабінет Міністрів України перенаправив гроші, які мали йти на будівництво доріг, на потреби боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, що в квітні колишній міністр фінансів Ігор Уманський в інтерв'ю LB.ua розповів, що хотів звільнити голову податкової Сергія Верланова у зв'язку з можливою корупцією. Він заявив, що через "скрутки" бюджет щомісяця недоотримує в середньому 5 млрд гривень.

Після цього лідери фракцій Верховної Ради домовилися створити тимчасову слідчу комісію, щоб перевірити заяви Ігоря Уманського про "скрутки" ПДВ.

Крім цього, глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що колишній міністр фінансів Ігор Уманський стане його радником. За словами Єрмака, його обурила інформація про корупційні схеми на митниці і в податковій, які озвучив Ігор Уманський. Тому він запропонував йому механізм, який допоможе винищити ці схеми.

12 листопада радник голови Офісу президента України Ігор Уманський подав у відставку.

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