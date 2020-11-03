"Укргазбанк" визначився із заміною Шевченку

Наглядова рада "Укргазбанку" 2 листопада призначила Андрія Кравця головою правління банку. Рішення було ухвалене одностайно, інформує пресслужба банку.

Фото: ukrgasbank.com

"Наглядова рада переконана, що призначення А. Кравця дозволить забезпечити безперервне продовження успішної діяльності банку та сприятиме подальшій консолідації позицій "Укргазбанку" як одного з лідерів українського банківського сектору", - йдеться у повідомленні.

У банку додали, що протягом останніх п’яти років Андрій Кравець обіймав посаду першого заступника голови правління "Укргазбанку" та виконував обов'язки голови правління з липня цього року.

"Пан Кравець продовжуватиме виконувати обов'язки голови правління банку до погодження його кандидатури Національним банком України", - пояснили у фінустанові.

У 2006-2007 й 2009-2011 роках Андрій Кравець був заступником міністра фінансів, у 2003-2006 роках - директором департаменту зовнішньоекономічного співробітництва НБУ.

Нагадаємо, у липні наглядова рада "Укргазбанку" припинила повноваження голови правління Кирила Шевченка, який став головою НБУ, в.о. голови правління банку призначили Андрія Кравця.