"Укргазбанк" визначився із заміною Шевченку

Наглядова рада "Укргазбанку" 2 листопада призначила Андрія Кравця головою правління банку. Рішення було ухвалене одностайно, інформує пресслужба банку.
"Наглядова рада переконана, що призначення А. Кравця дозволить забезпечити безперервне продовження успішної діяльності банку та сприятиме подальшій консолідації позицій "Укргазбанку" як одного з лідерів українського банківського сектору", - йдеться у повідомленні.
У банку додали, що протягом останніх п’яти років Андрій Кравець обіймав посаду першого заступника голови правління "Укргазбанку" та виконував обов'язки голови правління з липня цього року.
"Пан Кравець продовжуватиме виконувати обов'язки голови правління банку до погодження його кандидатури Національним банком України", - пояснили у фінустанові.
У 2006-2007 й 2009-2011 роках Андрій Кравець був заступником міністра фінансів, у 2003-2006 роках - директором департаменту зовнішньоекономічного співробітництва НБУ.
Нагадаємо, у липні наглядова рада "Укргазбанку" припинила повноваження голови правління Кирила Шевченка, який став головою НБУ, в.о. голови правління банку призначили Андрія Кравця.