НСЗУ виплатила понад 2,5 млрд грн на підвищення зарплат медиків у вересні і жовтні

Національна служба здоров’я України виплатила понад 2,5 млрд грн на підвищення зарплат медиків у вересні і жовтні.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

" Гроші отримали 1 596 медзакладів спеціалізованої допомоги. Найбільше коштів на підвищення зарплат отримали медичні заклади міста Київ - понад 216 млн грн, Дніпропетровської області - понад 209 млн грн та Харківської області - 171 млн грн", - йдеться в повідомленні.

В уряді також зазначили, що зарплати збільшують за таким розрахунком: лікарям – на 70% від посадового окладу, визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей – на 50% від мінімальної зарплати, молодшим медичним сестрам та медичним братам – на 25% від мінімальної заробітної плати. Виплати на підвищення зарплат, за цим договором, медичні заклади отримуватимуть до кінця року.

У рамках додаткового фінансування медичних закладів, що за Програмою медичних гарантій отримали менше грошей, ніж у 2019 році, НСЗУ виплатила за липень-вересень понад 634 млн грн.

Медзаклади отримуватимуть фінансування за додатковим пакетом дофінансування до кінця 2020 року. За цей час вони повинні закінчити реорганізацію і підготуватися до 2021 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 15 липня виділив 7,4 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 на підвищення зарплат медичним та іншим працівникам з 1 вересня.

17 березня Верховна Рада прийняла закон, який зобов'язує Кабінет Міністрів ввести додаткові доплати медичним та іншим працівникам, які беруть участь у боротьбі з епідемією коронавірусу, в розмірі до 200% від заробітної плати.