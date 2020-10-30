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Фонд держмайна не зміг продати два спиртзаводи

У рамках демонополізації приватизовано п’ять спиртзаводів.

Фонд держмайна не зміг продати два спиртзаводи
Фото: espreso.tv

Аукціон з продажу Хоростківського спиртзаводу ДП “Укрспирт” за стартовою ціною 62,75 млн грн не відбувся, завод виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на “ProZorrо.Продажі”.

Зазначається, що завод, розташований у Тернопільській області, спеціалізується на виробництві біоетанолу. Добова потужність виробництва - 5,5 тис. дал. Виробництво на об’єкті тимчасово призупинено.

Перед цим також не відбувся аукціон з продажу Лужанського спиртзаводу у Чернівецькій області. Підприємство буде виставлено на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 30 листопада 2020 року. Стартова ціна становила 17,32 млн грн.

29 жовтня у фонді держмайна повідомили про продаж п’ятого спиртзаводу. У Вінницькій області приватизували Бершадський спиртзавод. В аукціоні перемогло ТОВ “АКВА СОЛАР ІНВЕСТ” із запропонованою ціною 19,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, у вересні Фонд держмайна розпочав масштабну приватизацію державних підприємств, що входять до ДП "Укрспирт" та Державного концерну "Укрспирт".

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав свій законопроєкт, який передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту. З 1 липня 2020 року виробляти спирт зможе будь-яка компанія, яка отримає необхідну ліцензію.

У рамках демонополізації спиртової галузі в Україні приватизовано, окрім Бершадського, Немирівський спиртзавод ДП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемівський та Овечацький (за понад 50 млн гривень кожен), а також Лопатинський (за 50 млн грн).

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