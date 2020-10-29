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"Інтерпайп" має намір оскаржити штраф АМКУ

АМКУ оштрафував "Інтерпайп" і ще три компанії.

"Інтерпайп" має намір оскаржити штраф АМКУ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 69,3 млн грн "Інтерпайп" Віктора Пінчука і ще три компанії за порушення антимонопольного законодавства. Крім "Інтерпайп", були оштрафовані компанії "Ретек", "Транспортні інвестиції" і "Фірма "Інтервторпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Наголошується, що АМКУ наклав штраф у зв'язку зі зловживанням монопольним становищем на ринку постачання коліс.

У пресслужбі компанії "Інтерпайп" зазначили, що категорично не згодні з такими висновками АМКУ і мають намір оскаржувати рішення АМКУ в судовому порядку.

"Як національний виробник ми вважаємо таке рішення АМКУ несправедливим і необґрунтованим, ухваленим не на підставі фактів, а на припущеннях. "Інтерпайп" буде оскаржувати рішення АМКУ в установленому законом порядку", - сказано в повідомленні.

У компанії наголосили, що ринок України є відкритим для виробників з інших країн, на ринку немає загороджувальних мит.

"Подаючи подібні скарги в АМКУ, недобросовісні конкуренти намагаються дискредитувати національного виробника, щоб забезпечити поставку в Україну продукції російських виробників. Нагадаємо, що на відміну від українського ринку, ринок РФ захистив себе від українських коліс 39% загороджувальним митом", - резюмують у прес-службі компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія "Інтерпайп" в січні-вересні поточного року сплатила майже 2 млрд грн податків і зборів у бюджети всіх рівнів і позабюджетні фонди.

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