Реформа ДАБІ. Знову з чистого аркуша?

Ліквідація ДАБІ , обіцяна до жовтня, переноситься як мінімум на кінець року. Після масштабної операції СБУ з викриття корупційних схем і понад 70 обшуків уряд провів повну «кадрову чистку» в структурах інспекції. У Мінрегіоні пообіцяли продовжити реформу ДАБІ «з чистого листа». Що знову не так з ДАБІ – в матеріалі LB.ua.

Робочий день четверга в Міністерстві розвитку громад і територій майже традиційно розпочався з акції протесту під відомством. Вони відбуваються тут періодично, а їх учасники не дуже добре розуміють, проти чого протестують, стверджує міністр Олексій Чернишов.

Фото: facebook/Олексій Чернишов

«На моїй пам’яті мітинги під Мінрегіоном із приводу реформування у сфері містобудування відбуваються саме тоді, коли так звані бенефіціари сумнозвісної корупційної піраміди під назвою ДАБІ відчувають загрозу, – написав він у facebook. – Так сталося й сьогодні вранці. Кілька десятків людей із плакатами та підготовленим рекламним інвентарем прийшли під стіни міністерства».

За словами Чернишова, це сталося після того, як минулого тижня уряд прийняв низку кадрових рішень, які «збурили декого з тіньових кураторів ДАБІ».

«Уявіть собі, що в один день корумпована система позбулася відразу кількох напрямів, з яких можна було годуватися. Коріння багаторічного дерева знищено. Як наслідок – мітинги та публікації», – заявив він.

Ще в березні цього року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що один з найбільш корумпованих органів – Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) – буде ліквідована за два тижні. Тоді ж екскерівник напряму «Будівництво» Офісу ефективного регулювання (BRDO), а нині нардеп від «Слуги народу» Олена Шуляк оцінювала корупційну складову відомства в 10 млрд грн на рік. Сума хабарів, за її словами, доходить до 30% вартості будівництва.

Фото: facebook/Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Кабінет Міністрів разом з Офісом президента і депутатами розпочали реформу ДАБІ. Замість інспекції уряд ще влітку створив Державну сервісну службу містобудування з реєстраційними функціями в будівництві та Державну інспекцію містобудування для нагляду та контролю в галузі. Передбачалося остаточно завершити реформу до кінця жовтня.

Проте 15 вересня у Верховній Раді була створена Тимчасова слідча комісія з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Її голова та нардеп «Батьківщини» Андрій Пузійчук розповів LB.ua, що ТСК передала правоохоронним органам документи, які свідчать про численні факти корупції.

Минулого тижня Служба безпеки України офіційно повідомила про велику операцію викриття посадовців ДАБІ на незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію. Центральний апарат відділу «К» СБУ провів близько 70 обшуків. Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що до організованої групи входили колишні та чинні чиновники ДАБІ й посадовці інших органів державної влади. Для проведення оборудки фігуранти використовували підконтрольні «консалтингові» комерційні структури. Вони виступали посередниками між будівельними комерційними структурами і посадовцями ДАБІ під час їхніх «переговорів» щодо отримання дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єкта в експлуатацію. Роль комерційних структур полягала в наданні «позитивного» рішення щодо видачі документації.

Фото: budport.com.ua Юрій Васильченко

Уже 23 жовтня Кабінет Міністрів усунув Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування, а Олексія Башкірова – з посади голови Державної сервісної служби містобудування України. Окрім того, уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов’язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Богданом Федоренком. А вже через два дні на позачерговому засіданні Кабмін призначив тимчасово виконуючою обов'язки голови ДАБІ Ірину Король, яка обіймала посаду заступника директора департаменту і начальника відділу методології і нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт департаменту дозвільних процедур ДАБІ.

«Минулого тижня ми бачили дії правоохоронних органів, понад 70 обшуків. Наразі триває слідство. Але вже зараз можна говорити про роботу так званих «бекофісів», які контролювали цей напрямок, – розповів LB.ua перший заступник міністра розвитку громад і територій Василь Лозинський. – На засіданні уряду фактично було прийнято рішення про необхідність повного оновлення системи. І вже далі працювати з чистого листочка».

Лозинський додав, що наразі вже йде робота для оголошення конкурсу з добору кадрів: «Щоб у нас були нові керівники без негативного досвіду та шлейфу».

Щоправда, голова ТСК нардеп Пузійчук назвав призначення Король таким, до «якого є багато питань, бо воно проводилося без конкурсу та у закритому режимі на Кабміні». Тому вже 5 листопада на засідання ТСК у Раду, за його словами, депутати запросили не лише нове керівництво ДАБІ, а й міністерства та правоохоронних органів. У порядку денному – не лише кадрові перестановки, а й деталі масштабної операції з викриття корупції. «Перша частина засідання буде закритою, де ми хочемо поставити питання правоохоронцям: як, хто і коли продовжував заробляти на схемах. Почути чесні відповіді», – наголосив Пузійчук.

Заступник міністра Лозинський зазначив, що насправді нове призначення юридично правильне. Бо за один день провести конкурс фізично було нереально. Тому «обов'язки в.о.» керівника ДАБІ було покладено на одну з керівниць підрозділу. Саме тому і було прийнято таке рішення. Наразі основне завдання Король – це завершити ліквідацію ДАБІ після того, як запрацюють на повну потужність нові установи.

Фото: facebook/Державна архітектурно-будівельна інспекція України

«За нашими прогнозами, цей процес остаточної ліквідації ДАБІ буде в межах трьох місяців. Але це також залежить не тільки від міністерства, а й від депутатів у Верховній Раді. Повноцінно всі нові структури запрацюють після прийняття закону про реформування містобудівної галузі, – розповів він. – Враховуючи події минулого тижня, ми не можемо затягувати цей процес. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування погодився з цим... Ми очікуємо до 2 листопада надання пропозицій до законопроєкту, якщо вони будуть. Далі його доопрацьовуємо, щоб закон був прийнятий в цілому до кінця цього року».

Один з членів профільного комітету і нардеп «Слуги народу» Дмитро Гурін запевнив, що робота на рівні парламенту з підготовки необхідних законодавчих змін для остаточної ліквідації ДАБІ точно не зупиниться: «Цю корупційну структуру давно треба було скасувати. І ми готові разом з урядом пришвидшити цей процес».

Завершити реформу і прикрити «всі сірі та чорні ланки» обіцяє й Олексій Чернишов, додаючи, що тими, хто перебуває за «лаштунками брудних і корумпованих схем у сфері містобудування, уже займаються правоохоронні органи».