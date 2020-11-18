Технічний дефолт в Україні можливий з вересня 2021 року, – Железняк

"Якщо ми не отримаємо транш МВФ, це буде катастрофа. Адже транш Фонду - не просто гроші, а й сигнал усім іншим про те, що в цю країну можна стабільно інвестувати".

Якщо Україна не зможе погасити $3 млрд за боргами восени наступного року, в країні почнуться серйозні економічні та політичні пертурбації.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив народний депутат від фракції "Голос", заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

"Якщо у вересні 2021-го ми не зможемо погасити $3 млрд... Ми не виплатимо ці борги, то це буде технічний дефолт. І зразу апокаліптичний сценарій, котрий в принципі характерний усьому нинішньому політичному циклу в усіх напрямках, зокрема, в фінансовому", – заявив він.

Заступник голови фінансового комітету прогнозує, що економічні проблеми почнуться до вересня 2021.

"Якщо ми не отримаємо транш МВФ, це буде катастрофа. Адже транш Фонду - не просто гроші, а й сигнал усім іншим про те, що в цю країну можна стабільно інвестувати. Якщо цього сигналу не буде, в умовах необхідності погашення боргів, це буде дуже великою проблемою для України. Ось тут вже буде реальна загроза, що цей уряд знесуть, буде секвестр і так далі. А також великі політичні пертурбації. І, так, усі це цілком реально", – припускає він.

За словами нардепа, Кабмін у таких умовах не вирішує проблеми, а тільки відкладає їх.

"Це відбувається систематично з митними, податковими надходженнями, з доходами від приватизації, проволочкою з запуском грального ринку. До речі, прибутки від грального бізнесу заклали в бюджет 2021-го року. Усе як сніжний ком. І в якийсь момент перестрибнути цей сніжний ком буде неможливо. Ця влада просто рано чи пізно упаде обличчям в увесь цей сніг", – вважає він.

Загалом проєкт бюджету на наступний рік Железняк назвав "стандартно поганим".

"Є великі зауваження до роздутого дефіциту та нереальних методів його покриття. Друге - ця геніальна ідея з підвищенням мінімальної зарплати. Це дуже погана ідея з усіх боків - з точки зору економіки, і людям вона не зайде. Адже у результаті будуть більше платити податків... Я знаю, що багато моїх колег навіть з коаліції ходили і просили від неї відмовитися... Однак у результаті більшість депутатів, як ті їжаки. Плакали, але продовжували лізти на кактус", – заявив парламентар.

Третім зауваження до бюджету Ярослав Железняк назвав збільшення витрат на Офіс президента та інші інститути влади.

Нагадаємо, що голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, вважає, що Верховна Рада, вочевидь, не зможе ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2021 рік у встановлений Бюджетним кодексом термін - до 1 грудня.