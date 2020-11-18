"Укроборонпром" звинуватив профільне міністерство у спробі згортання реформ ОПК

ДК "Укроборонпром" стурбований згортанням реформи оборонно-промислового комплексу країни та втручанням у свою господарську діяльність з боку Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

У заяві на сайті держконцерну сказано, що "Укроборонпром" зі свого боку цього року попри усі ускладнення, пов’язані з пандемією, виконав усі зобов’язання за чинними контрактами.

Команда підготувала стратегію реформування Укроборонпрому, яка отримала всебічну підтримку з боку Президента України, Верховної Ради України, Прем’єр-Міністра України, Ради нацбезпеки та оборони та міжнародних партнерів. У червні цього року ми зареєстрували проєкт відповідного закону, який мав би розпочати історичну для країни реформу.

У липні цього року на виконання Указу Президента України №59/2020 створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, яке має відповідати за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики.

Наголошується, що керівництво новоствореного міністерства публічно – перед Верховною Радою України, Президентом України, Радою національної безпеки та оборони України, а також перед представниками країн “Великої Сімки” (G7) – взяло на себе зобов’язання не втручатися у господарську діяльність державних компаній. Міністерство публічно підтримало концепцію реформування, запропоновану Концерном, та детально ознайомилося з усіма стратегічними документами щодо реформи Укроборонпрому.

Попри публічні обіцянки рішучих дій, вже третій місяць Міністерство системно блокує реформування Державного концерну “Укроборонпром” та оборонно-промислового комплексу в цілому. Зокрема:

не розпочато підготовку Стратегії оборонно-промислового комплексу;

не затверджено Політику власності Концерну, яка на момент заснування нового Міністерства була розроблена та узгоджена відповідними органами державної влади;

за наполяганням Міністерства зупинено розгляд законопроєктів, необхідних для початку реформування державного сектору оборонно-промислового комплексу, при цьому протягом чотирьох місяців Міністерство не надало жодних альтернативних пропозицій або системних зауважень до законопроєктів, запропонованих народними депутатами України;

не розпочато роботу щодо підготовки ключових нормативно-правових актів, необхідних для імплементації нового Закону “Про оборонні закупівлі”, який має вступити у силу з 1 січня 2021 року, що може загрожувати зупинкою усього процесу підписання контрактів з виробниками озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України та інших замовників;

нерозглянутими залишаються неодноразові звернення Концерну щодо вирішення ключових проблем виробників у питанні ціноутворення, державних гарантій, казначейських рахунків тощо;

не вирішується критична ситуація із виконанням Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії тощо.

Окрім того, всупереч нормам чинного законодавства та з порушенням стандартів управління державною власністю, з першого дня роботи міністерство втручається у діяльність ДК "Укроборонпром" у вигляді усних доручень та численних наполягань.

Зокрема, систематично надходять вимоги та рекомендації щодо призначення сторонніх осіб директорами підприємств-учасників Концерну, а саме компаній “Укрспецекспорт”, “Спецтехноекспорт”, “Укробронсервіс”, ДП “Київський бронетанковий завод”, ПАТ “Київський завод Радар”, Івано-Франківського котельно-зварювального заводу та підприємств у Львівській області тощо.

Окремо висловлюються наполегливі вимоги щодо звільнення співробітників “Укроборонпрому”, відповідальних за безпеку, експорт, зв’язки з державними органами влади та трансформацію.

"Такі методи напряму суперечать принципам управління державними компаніями Організації економічного співробітництва та розвитку, курс на впровадження яких офіційно проголосила Україна (зокрема, закріпивши їх на рівні Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки), та можуть містити ознаки зловживання впливом, конфлікту інтересів, що призводять до корупційних ризиків", - зазначають в "Укрборонпромі".

У концерні вважають такі дії неприпустимими та такими, що підривають довіру до задекларованих намірів, цілей та задач, які поставлені перед міністерством.

В "Укроборонпромі" сподіваються на зважену та активну позицію керівництва держави у питанні забезпечення обороноздатності воюючої країни.