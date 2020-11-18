Верховний Суд остаточно підтвердив право власності "Дарниці" на акції Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу

29 жовтня 2020 року Верховний суд задовольнив касаційну скаргу фармацевтичної компанії «Дарниця» і скасував постанову Північного апеляційного господарського суду Києва від 25 серпня 2020 року щодо придбання «Дарницею» у 2015 році у процесі приватизації комунального майна акцій Науково-виробничого центру “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”. Про це повідомляють "Українські новини".

Також зазначається, що Верховний суд залишив в силі рішення Господарського суду Києва від 4 листопада 2019 року, в якому встановлено, що продаж «Дарниці» акцій відбувся із дотриманням закону. Також раніше ВС підтвердив законність рішень Антимонопольного комітету України щодо надання «Дарниці» дозволу на концентрацію шляхом придбання вказаних акцій БХФЗ.

Свою постанову Верховний суд мотивував в тому числі тим, що оспорювані торги та укладений «Дарницею» біржовий контракт не порушують прав чи інтересів “Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу“. У 2019 році ВС з цієї самої підстави вже відмовляв у задоволенні аналогічних вимог міноритарних акціонерів БХФЗ, частина з яких входить до складу менеджменту компанії. Постанова Верховного суду у цій справі є остаточною і оскарженню не підлягає.

Як вiдомо, фармацевтична компанія «Дарниця» 20 березня 2015 року придбала пакет у кількості 3 100 акцій, що становить 29,95% статутного капіталу Науково-виробничого центру “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” у Департаменту комунальної власності Києва під час біржових торгів.